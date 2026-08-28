Bienal do Livro: confira os 5 livros mais comprados do ano passado

Em 2025, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro encerrou 11 dias de evento, incluindo a pré-estreia, com mais de 740 mil visitantes e 6,8 milhões de livros vendidos. De acordo com a organização do evento, esse número é 23% maior do que o resultado apresentado em 2023.

O evento do ano passado foi considerado o maior desde a sua criação, em 1983. Além do recorde de público, diversos editores ultrapassaram marcas de vendas, dobrando o faturamento em relação à edição anterior.

No dia 4 de setembro de 2026, começa a 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento acontece no Distrito Anhembi até o dia 13.

Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro Rio?

Para todo leitor, o dilema na Bienal do Livro é sempre o mesmo: qual livro comprar? Para ajudar a resolver essa dúvida, a EXAME resgatou a lista de obras mais vendidas em 2025. Confira a lista:

Companhia das Letras

"Jantar Secreto", Raphael Montes

"Dias Perfeitos", Raphael Montes

"Suicidas", Raphael Montes

"Uma Família Feliz", Raphael Montes

"O Vilarejo", Raphael Montes

Globo Livros

"Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer

"No Ritmo do Jogo", Bal Khabra

"Uma janela sombria", Rachel Gillig

"Minha melhor parte", Hannah Bonam-Young

"Maxton hall: Salve-me", Mona Kasten

Rocco

"Amanhecer na Colheita", Suzanne Collins

"A hora da Estrela", Clarice Lispector

"O Abismo de Celina", Ariani Castello

"Powerless", Lauren Kate

"Amendoas", Won-pyung Sohn

HarperCollins Brasil

Bobbie Goods (Os quatro livros - "Do dia para a noite", "Dias quentes", "Dias Frios", "Isso e aquilo")

"Diário de uma garota esquisita", Thalita Rebouças

"Criaturas fofinhas", Coco Wyo

Box Pocket Luxo de "O Senhor dos Anéis", J. R. R. Tolkien

"Um Natal quentinho", Coco Wyo

Record

"A Biblioteca da meia-noite", Matt Haig (Ed. Bertrand Brasil)

"Verity", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)

"Nunca Minta", Freida McFeidan (Ed. Record)

"Tudo É Rio", de Carla Madeiro (Ed. Galera Record)

"É Assim que Acaba", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)

Intrínseca

"Melhor do que nos filmes", Lynn Painter

"Não é como nos filmes", Lynn Painter

"Apostando no amor", Lynn Painter

"Casas estranhas", Uketsu

"Táticas do amor", Sarah Adams

Sextante

"A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes

"As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim

"Nada pode me ferir", David Goggins"

A Biblioteca dos sonhos secretos", Michiko Aoyama

"A Coragem de ser imperfeito", Brené Brown

Arqueiro

"A Hipótese do amor", Ali Hazelwood

"Amor problemático de verão", Ali Hazelwood

"Amor teoricamente", Ali Hazelwood

"A Empregada", Freida McFadden

"No fundo é amor", Ali Hazelwood

Grupo Editorial Aleph

"Condição Artificial", Martha Wells

"Alerta Vermelho", Martha Wells

Box "Jurassic Park", Michael Crichton

Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo em 2024?

Para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2024, a lista de livros mais vendidos apresenta alguns nomes familiares, mas muitas novidades. Confira:

Grupo Companhia das Letras

"Uma família feliz", Raphael Montes

"Como enfrentar o ódio", Felipe Neto

"Jantar Secreto", Raphael Montes

"Suicidas", Raphael Montes

"Os sete maridos de Evelyn Hugo", Taylor Jenkins Reid

Globo Livros

"Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer

"Em rota de colisão", Bal Khabra

"A mecânica do amor", Alexene Follmuth

"Este é um corpo que cai mas continua dançando", Igor Pires

"Mais ou menos 9 horas", Vitor Martins

Rocco

"Powerless", Lauren Roberts

"Amêndoas", Won-pyung Sohn

"Quebrando o gelo", Hannah Grace

"O abismo de Celina", Ariani Castelo

"A hora da estrela", Clarice Lispector

HarperCollins Brasil

"Amor às causas perdidas", Paola Aleksandra

"O Deus que destrói sonhos", Rodrigo Bibo

"O despertar da lua caída", Sarah A. Parker

Grupo Editorial Record - Nacional

"O beijo da neve (Verus)", Babi A. Sette

"O amor não é óbvio (Galera Record)", Elayne Baeta

"Tudo é rio (Record)", Carla Madeira

"Canção dos ossos (Galera Record)", Giu Domingues

"Oxê, baby (Galera Record)", Elayne Baeta

Grupo Editorial Record - Estrangeiro

"É assim que acaba (Galera Record)", Colleen Hoover

"É assim que começa (Galera Record)", Colleen Hoover

"Verity (Galera Record)", Colleen Hoover

"A biblioteca da meia-noite (Bertrand Brasil)", Matt Haig

"Meus dias na livraria Morisaki (Bertrand Brasil)", Satoshi Yagisawa

Intrínseca

"Melhor do que nos filmes", Lynn Painter

⁠"Apostando no amor", Lynn Painter

"Bem-vindos à livraria Hyunam-dong", Hwang Bo-Reum

"Manual de assassinato para boas garotas", Holly Jackson

"⁠Coraline", Neil Gaiman

Sextante

"A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes

"As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim

"A coragem de ser imperfeito", Brené Brown

"Dopamina", Daniel Z.Lieberman e Michael E. Long

"Nada pode me ferir", David Goggins

Grupo Editorial Aleph