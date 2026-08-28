Bienal do Livro: confira os 5 livros mais comprados do ano passado

Em 2025, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro encerrou 11 dias de evento, incluindo a pré-estreia, com mais de 740 mil visitantes e 6,8 milhões de livros vendidos. De acordo com a organização do evento, esse número é 23% maior do que o resultado apresentado em 2023.
O evento do ano passado foi considerado o maior desde a sua criação, em 1983. Além do recorde de público, diversos editores ultrapassaram marcas de vendas, dobrando o faturamento em relação à edição anterior.
No dia 4 de setembro de 2026, começa a 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento acontece no Distrito Anhembi até o dia 13.
Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro Rio?
Para todo leitor, o dilema na Bienal do Livro é sempre o mesmo: qual livro comprar? Para ajudar a resolver essa dúvida, a EXAME resgatou a lista de obras mais vendidas em 2025. Confira a lista:
Companhia das Letras
- "Jantar Secreto", Raphael Montes
- "Dias Perfeitos", Raphael Montes
- "Suicidas", Raphael Montes
- "Uma Família Feliz", Raphael Montes
- "O Vilarejo", Raphael Montes
Globo Livros
- "Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer
- "No Ritmo do Jogo", Bal Khabra
- "Uma janela sombria", Rachel Gillig
- "Minha melhor parte", Hannah Bonam-Young
- "Maxton hall: Salve-me", Mona Kasten
Rocco
- "Amanhecer na Colheita", Suzanne Collins
- "A hora da Estrela", Clarice Lispector
- "O Abismo de Celina", Ariani Castello
- "Powerless", Lauren Kate
- "Amendoas", Won-pyung Sohn
HarperCollins Brasil
- Bobbie Goods (Os quatro livros - "Do dia para a noite", "Dias quentes", "Dias Frios", "Isso e aquilo")
- "Diário de uma garota esquisita", Thalita Rebouças
- "Criaturas fofinhas", Coco Wyo
- Box Pocket Luxo de "O Senhor dos Anéis", J. R. R. Tolkien
- "Um Natal quentinho", Coco Wyo
Record
- "A Biblioteca da meia-noite", Matt Haig (Ed. Bertrand Brasil)
- "Verity", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)
- "Nunca Minta", Freida McFeidan (Ed. Record)
- "Tudo É Rio", de Carla Madeiro (Ed. Galera Record)
- "É Assim que Acaba", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)
Intrínseca
- "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
- "Não é como nos filmes", Lynn Painter
- "Apostando no amor", Lynn Painter
- "Casas estranhas", Uketsu
- "Táticas do amor", Sarah Adams
Sextante
- "A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes
- "As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim
- "Nada pode me ferir", David Goggins"
- A Biblioteca dos sonhos secretos", Michiko Aoyama
- "A Coragem de ser imperfeito", Brené Brown
Arqueiro
- "A Hipótese do amor", Ali Hazelwood
- "Amor problemático de verão", Ali Hazelwood
- "Amor teoricamente", Ali Hazelwood
- "A Empregada", Freida McFadden
- "No fundo é amor", Ali Hazelwood
Grupo Editorial Aleph
- "Condição Artificial", Martha Wells
- "Alerta Vermelho", Martha Wells
- Box "Jurassic Park", Michael Crichton
Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo em 2024?
Para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2024, a lista de livros mais vendidos apresenta alguns nomes familiares, mas muitas novidades. Confira:
Grupo Companhia das Letras
- "Uma família feliz", Raphael Montes
- "Como enfrentar o ódio", Felipe Neto
- "Jantar Secreto", Raphael Montes
- "Suicidas", Raphael Montes
- "Os sete maridos de Evelyn Hugo", Taylor Jenkins Reid
Globo Livros
- "Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer
- "Em rota de colisão", Bal Khabra
- "A mecânica do amor", Alexene Follmuth
- "Este é um corpo que cai mas continua dançando", Igor Pires
- "Mais ou menos 9 horas", Vitor Martins
Rocco
- "Powerless", Lauren Roberts
- "Amêndoas", Won-pyung Sohn
- "Quebrando o gelo", Hannah Grace
- "O abismo de Celina", Ariani Castelo
- "A hora da estrela", Clarice Lispector
HarperCollins Brasil
- "Amor às causas perdidas", Paola Aleksandra
- "O Deus que destrói sonhos", Rodrigo Bibo
- "O despertar da lua caída", Sarah A. Parker
Grupo Editorial Record - Nacional
- "O beijo da neve (Verus)", Babi A. Sette
- "O amor não é óbvio (Galera Record)", Elayne Baeta
- "Tudo é rio (Record)", Carla Madeira
- "Canção dos ossos (Galera Record)", Giu Domingues
- "Oxê, baby (Galera Record)", Elayne Baeta
Grupo Editorial Record - Estrangeiro
- "É assim que acaba (Galera Record)", Colleen Hoover
- "É assim que começa (Galera Record)", Colleen Hoover
- "Verity (Galera Record)", Colleen Hoover
- "A biblioteca da meia-noite (Bertrand Brasil)", Matt Haig
- "Meus dias na livraria Morisaki (Bertrand Brasil)", Satoshi Yagisawa
Intrínseca
- "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
- "Apostando no amor", Lynn Painter
- "Bem-vindos à livraria Hyunam-dong", Hwang Bo-Reum
- "Manual de assassinato para boas garotas", Holly Jackson
- "Coraline", Neil Gaiman
Sextante
- "A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes
- "As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim
- "A coragem de ser imperfeito", Brené Brown
- "Dopamina", Daniel Z.Lieberman e Michael E. Long
- "Nada pode me ferir", David Goggins
Grupo Editorial Aleph
- "Box Duna - primeira trilogia", Frank Herbert
- Hyperion", Dan Simmons
- "Flores de Algernon, Daniel Keyes
- "Alerta vermelho", Martha Wells
- "A sociedade de preservação dos Kaiju", John Scalzi