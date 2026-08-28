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Bienal do Livro: confira os 5 livros mais comprados do ano passado

Com a chegada da 28ª edição da Bienal de São Paulo, relembre os maiores sucessos de vendas das editoras no evento do ano passado

Bienal do Livro: confira os livros mais populares das edições passadas (Redes Sociais/Reprodução)

Bienal do Livro: confira os livros mais populares das edições passadas (Redes Sociais/Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06h01.

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Em 2025, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro encerrou 11 dias de evento, incluindo a pré-estreia, com mais de 740 mil visitantes e 6,8 milhões de livros vendidos. De acordo com a organização do evento, esse número é 23% maior do que o resultado apresentado em 2023.

O evento do ano passado foi considerado o maior desde a sua criação, em 1983. Além do recorde de público, diversos editores ultrapassaram marcas de vendas, dobrando o faturamento em relação à edição anterior.

No dia 4 de setembro de 2026, começa a 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento acontece no Distrito Anhembi até o dia 13.

Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro Rio?

Para todo leitor, o dilema na Bienal do Livro é sempre o mesmo: qual livro comprar? Para ajudar a resolver essa dúvida, a EXAME resgatou a lista de obras mais vendidas em 2025. Confira a lista:

Companhia das Letras

  • "Jantar Secreto", Raphael Montes
  • "Dias Perfeitos", Raphael Montes
  • "Suicidas", Raphael Montes
  • "Uma Família Feliz", Raphael Montes
  • "O Vilarejo", Raphael Montes

Globo Livros

  • "Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer
  • "No Ritmo do Jogo", Bal Khabra
  • "Uma janela sombria", Rachel Gillig
  • "Minha melhor parte", Hannah Bonam-Young
  • "Maxton hall: Salve-me", Mona Kasten

Rocco

  • "Amanhecer na Colheita", Suzanne Collins
  • "A hora da Estrela", Clarice Lispector
  • "O Abismo de Celina", Ariani Castello
  • "Powerless", Lauren Kate
  • "Amendoas", Won-pyung Sohn

HarperCollins Brasil

  • Bobbie Goods (Os quatro livros - "Do dia para a noite", "Dias quentes", "Dias Frios", "Isso e aquilo")
  • "Diário de uma garota esquisita", Thalita Rebouças
  • "Criaturas fofinhas", Coco Wyo
  • Box Pocket Luxo de "O Senhor dos Anéis", J. R. R. Tolkien
  • "Um Natal quentinho", Coco Wyo

Record

  • "A Biblioteca da meia-noite", Matt Haig (Ed. Bertrand Brasil)
  • "Verity", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)
  • "Nunca Minta", Freida McFeidan (Ed. Record)
  • "Tudo É Rio", de Carla Madeiro (Ed. Galera Record)
  • "É Assim que Acaba", Colleen Hoover (Ed. Galera Record)

Intrínseca

  • "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
  • "Não é como nos filmes", Lynn Painter
  • "Apostando no amor", Lynn Painter
  • "Casas estranhas", Uketsu
  • "Táticas do amor", Sarah Adams

Sextante

  • "A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes
  • "As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim
  • "Nada pode me ferir", David Goggins"
  • A Biblioteca dos sonhos secretos", Michiko Aoyama
  • "A Coragem de ser imperfeito", Brené Brown

Arqueiro

  • "A Hipótese do amor", Ali Hazelwood
  • "Amor problemático de verão", Ali Hazelwood
  • "Amor teoricamente", Ali Hazelwood
  • "A Empregada", Freida McFadden
  • "No fundo é amor", Ali Hazelwood

Grupo Editorial Aleph

  • "Condição Artificial", Martha Wells
  • "Alerta Vermelho", Martha Wells
  • Box "Jurassic Park", Michael Crichton

Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo em 2024?

Para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2024, a lista de livros mais vendidos apresenta alguns nomes familiares, mas muitas novidades. Confira:

Grupo Companhia das Letras

  • "Uma família feliz", Raphael Montes
  • "Como enfrentar o ódio", Felipe Neto
  • "Jantar Secreto", Raphael Montes
  • "Suicidas", Raphael Montes
  • "Os sete maridos de Evelyn Hugo", Taylor Jenkins Reid

Globo Livros

  • "Assistente do Vilão", Hannah Nicole Maehrer
  • "Em rota de colisão", Bal Khabra
  • "A mecânica do amor", Alexene Follmuth
  • "Este é um corpo que cai mas continua dançando", Igor Pires
  • "Mais ou menos 9 horas", Vitor Martins

Rocco

  • "Powerless", Lauren Roberts
  • "Amêndoas", Won-pyung Sohn
  • "Quebrando o gelo", Hannah Grace
  • "O abismo de Celina", Ariani Castelo
  • "A hora da estrela", Clarice Lispector

HarperCollins Brasil

  • "Amor às causas perdidas", Paola Aleksandra
  • "O Deus que destrói sonhos", Rodrigo Bibo
  • "O despertar da lua caída", Sarah A. Parker

Grupo Editorial Record - Nacional

  • "O beijo da neve (Verus)", Babi A. Sette
  • "O amor não é óbvio (Galera Record)", Elayne Baeta
  • "Tudo é rio (Record)", Carla Madeira
  • "Canção dos ossos (Galera Record)", Giu Domingues
  • "Oxê, baby (Galera Record)", Elayne Baeta

Grupo Editorial Record - Estrangeiro

  • "É assim que acaba (Galera Record)", Colleen Hoover
  • "É assim que começa (Galera Record)", Colleen Hoover
  • "Verity (Galera Record)", Colleen Hoover
  • "A biblioteca da meia-noite (Bertrand Brasil)", Matt Haig
  • "Meus dias na livraria Morisaki (Bertrand Brasil)", Satoshi Yagisawa

Intrínseca

  • "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
  • ⁠"Apostando no amor", Lynn Painter
  • "Bem-vindos à livraria Hyunam-dong", Hwang Bo-Reum
  • "Manual de assassinato para boas garotas", Holly Jackson
  • "⁠Coraline", Neil Gaiman

Sextante

  • "A morte é um dia que vale a pena viver", Ana Claudia Quintana Arantes
  • "As coisas que você só vê quando desacelera", Haemin Sunim
  • "A coragem de ser imperfeito", Brené Brown
  • "Dopamina", Daniel Z.Lieberman e Michael E. Long
  • "Nada pode me ferir", David Goggins

Grupo Editorial Aleph

  • "Box Duna - primeira trilogia", Frank Herbert
  • Hyperion", Dan Simmons
  • "Flores de Algernon, Daniel Keyes
  • "Alerta vermelho", Martha Wells
  • "A sociedade de preservação dos Kaiju", John Scalzi
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