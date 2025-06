Bienal do Rio testa aplicativo para fidelizar participantes

Em 2024, o mercado editorial brasileiro apresentou crescimento de 3,7%, mas queda real de 1,1% considerando a inflação. Os dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) são o principal motor das mudanças na edição de 2025 da sua mais antiga ferramenta de crescimento do setor, a Bienal do Livro Rio.

E como destaque das movimentações, o aplicativo da Bienal Rio 2025 surge como forma de engajar e fidelizar os participantes. O objetivo é criar uma comunidade ativa e interessada pela mesma temática durante todo o ano, muito além do evento.

"Criar um aplicativo para um evento é algo relativamente simples. O desafio — e a verdadeira oportunidade de negócio — está em manter esse canal vivo depois. O app da Bienal Rio é mais do que um simples app: é a base de um ecossistema de relacionamento com um público apaixonado, que pode ser ativado o ano todo com inteligência e relevância, explica Miguel Góes, sócio da MM12, desenvolvedora do app.

O que os participantes podem fazer no aplicativo?

Até o momento, estão confirmados mais de 22 mil participantes. Pelo aplicativo, eles poderão:

Conferir e personalizar agenda,

Receber notificações em tempo real,

Acessar mapa e biblioteca virtual.

Os usuários também terão acesso a conteúdos exclusivos, ativações e experiências relacionadas ao universo literário. Até o momento são 119.706 livros na biblioteca, 10.802 programações na agenda e 618 resenhas cadastradas.

"Fidelidade não precisa ser só para o consumidor final. Quando a marca enxerga seus dados, sua comunidade e seus pontos de contato como ativos estratégicos, ela constrói eficiência em toda a cadeia de valor — com menor custo de aquisição do cliente, maior valor agregado e uma comunicação muito mais efetiva com quem já demonstrou engajamento real", conclui Góes.

