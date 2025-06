Bobbie Goods: ilustradora de 28 anos criou império dos desenhos

Os Bobbie Goods, livros de colorir com desenhos de animais, se tornaram um verdadeiro fenômeno no Brasil e em outras partes do mundo.

Desde o lançamento do primeiro título pela HarperCollins no Brasil, a marca não apenas conquistou o público, mas também se solidificou no mercado com mais de 1 milhão de exemplares vendidos em apenas quatro meses.

O sucesso se reflete não só nas vendas, mas também na presença massiva nas redes sociais, com destaque para o TikTok — o perfil oficial da empresa tem 1,3 milhão de seguidores.

No TikTok Shop, os livros de colorir se destacam como o produto mais vendido, com 16,7 mil unidades comercializadas e um valor bruto de vendas de R$ 259,2 mil em apenas uma semana, segundo dados da plataforma Gloda, especializada em análise de dados dentro do TikTok.

Os livros para colorir também estão entre os mais vendidos da Amazon, ocupando as três primeiras posições da varejista.

Quem criou o Bobbie Goods?

A fundadora e criadora de Bobbie Goods, Abbie Goveia, é uma ilustradora e designer americana de 28 anos, natural da Califórnia. Com raízes portuguesas, Goveia desde jovem desenvolveu uma paixão por desenhar e criar ilustrações lúdicas. Seu trabalho é reconhecido por sua simplicidade, com elementos nostálgicos e divertidos que se misturam, criando um mundo próprio.

Em uma entrevista à CNN, Goveia compartilhou a surpresa que sentiu com o sucesso inesperado de seus livros. “Comecei a fazer os livros apenas por diversão e nunca esperei que eles se conectassem com tantas pessoas ao redor do mundo. Tem sido a surpresa mais emocionante, e sou muito grata pelo apoio dessa comunidade incrível”, afirmou Goveia.

A marca Bobbie Goods é uma verdadeira expressão da personalidade de Goveia: criativa, descontraída e acolhedora. Ela tem sido uma defensora do uso de suas ilustrações como uma forma de autocuidado e bem-estar, acreditando que os livros não são apenas uma forma de entretenimento, mas também de alívio para o estresse do dia a dia.

O impacto nas redes sociais: TikTok e Instagram como catalisadores do sucesso

O papel das redes sociais no sucesso de Bobbie Goods não pode ser subestimado. No TikTok, o perfil oficial da marca já conta com 1,3 milhão de seguidores e 23,9 milhões de curtidas, mostrando a força da marca e a conexão com o público jovem e adulto. O uso da plataforma tem sido uma estratégia que permite que os fãs compartilhem suas experiências de colorir e promove a interação com uma comunidade engajada.

A marca também tem uma presença forte no Instagram, com 130 mil seguidores. As publicações são recheadas de momentos criativos e interações com os fãs, além de uma promoção constante do bem-estar e da criatividade.

Além disso, celebridades brasileiras como Bruna Biancardi (companheira de Neymar) e Virginia Fonseca não hesitaram em exibir suas experiências com os livros Bobbie Goods, o que ajudou a impulsionar ainda mais a visibilidade da marca por aqui.

O sucesso da hashtag #BobbieGoods, com mais de 206,6 mil publicações compartilhadas por internautas, reflete a grande comunidade que surgiu em torno dos livros e dos personagens, fazendo com que Bobbie Goods se tornasse uma verdadeira febre nas redes sociais.

A jornada de sucesso: expansão e novos projetos

Além de livros de colorir, Bobbie Goods expandiu seu portfólio para incluir bolsas de lona personalizadas, adesivos e cartões. Esse crescimento mostra como a marca se adaptou, oferecendo mais produtos criativos para seus fãs.

Abbie Goveia continua a trabalhar em novos projetos e ideias. Ela menciona em suas redes sociais que sua inspiração não tem limites, com novas ideias surgindo a cada dia. "Sinceramente, nem consigo imaginar o que os próximos anos trarão, mas estou muito animada para continuar a desenvolver este mundinho. Se ao menos minha mão desenhasse mais rápido [risos]", disse Goveia, deixando os fãs empolgados com o futuro da marca.

Entre as estratégias que ajudaram a transformar Bobbie Goods em um fenômeno também fora do universo digital, destaca-se a parceria com o Burger King e a Faber-Castell. Em uma ação inédita, o livro Dias Frios foi oferecido aos consumidores que compravam um combo nas lojas do Burger King, aproximando ainda mais a marca do público brasileiro.

A experiência foi além: unidades selecionadas da rede, como a da Praça Panamericana, em São Paulo, ganharam oficinas de colorir promovidas pela Faber-Castell, onde crianças, jovens e adultos puderam soltar a criatividade com os personagens de Bobbie Goods.

Bobbie Goods e o bem-estar: uma pausa das telas

O grande apelo dos livros de colorir da marca Bobbie Goods vai além da diversão. Para muitas pessoas, colorir tem sido uma forma de cuidar da saúde mental, oferecendo uma pausa das telas e da sobrecarga de informações do cotidiano.

Especialistas em saúde mental têm destacado os benefícios terapêuticos de atividades como colorir, que promovem relaxamento e ajudam a reduzir o estresse. O mercado de livros de colorir terapêuticos tem crescido nos últimos anos, e Bobbie Goods está no centro dessa tendência.