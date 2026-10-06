Quem é Renata Del Bianco, a Vivi de 'Chiquititas' em 'A Fazenda 18'?

Renata Del Bianco é uma das participantes de "A Fazenda 18". Aos 41 anos, a atriz e apresentadora voltou aos holofotes quase três décadas depois de conquistar o público infantil como Vivi, personagem da primeira versão brasileira de "Chiquititas", exibida pelo SBT a partir de 1997.

Nascida em São Paulo, Renata acumula mais de 25 anos de trajetória no entretenimento. Além da atuação, ela passou pelo teatro, televisão, apresentação e produção de conteúdo.

Renata Del Bianco fez "Chiquititas"

O papel que marcou a carreira de Renata foi Vivi, uma das meninas do orfanato Raio de Luz na primeira versão brasileira de "Chiquititas".

A atriz tinha 11 anos quando participou da novela. As gravações da produção ocorreram na Argentina, experiência que fez parte de sua infância e ajudou a projetá-la nacionalmente.

Após o sucesso da novela, Renata continuou ligada à carreira artística. Ela também atuou no teatro e protagonizou a peça "A Bela e a Fera", em São Paulo.

Carreira como apresentadora

Na televisão, Renata também construiu uma trajetória como apresentadora. Ela comandou o "The Morning Show", da RedeTV!, até 2014.

Mais recentemente, voltou a aparecer na televisão no elenco de "A Praça é Nossa", do SBT. Antes de entrar no reality da Record, também apresentou o podcast "Tudo Tudo Pod".

Renata é formada em Medicina Veterinária

A carreira artística divide espaço com outra formação profissional. Renata Del Bianco é formada em Medicina Veterinária.

Ela também é mãe de dois filhos, Aurora, de cinco anos, e Arthur, de dois anos.

Nas redes sociais, Renata compartilha conteúdos relacionados a treinos, atividades físicas, rotina profissional e projetos pessoais.

Renata Del Bianco em "A Fazenda 18"

A atriz entrou no elenco de "A Fazenda 18", reality apresentado por Adriane Galisteu. A edição reúne 26 participantes e tem prêmio de R$ 2,5 milhões, segundo informações da Record.

Renata Del Bianco também registrou crescimento nas redes sociais desde o início de "A Fazenda 18". A atriz entrou no reality com 139 mil seguidores no Instagram e, desde então, já alcançou a marca de 145 mil fãs.