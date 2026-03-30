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Fuvest divulga calendário do vestibular 2027 da USP; veja datas

Inscrições vão de 17 de agosto a 9 de outubro; provas ocorrem em novembro e dezembro de 2026, com mudanças no formato da primeira fase

Fuvest: edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase (Marcos Santos/USP Imagens)

Fuvest: edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase (Marcos Santos/USP Imagens)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 12h26.

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A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta segunda-feira, 30, o calendário do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições estarão abertas entre 17 de agosto e 9 de outubro de 2026.

A primeira fase será aplicada em 15 de novembro. Já a segunda fase está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro de 2026.

Mudanças na prova

A edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase. O número de questões de múltipla escolha será reduzido de 90 para 80, mas o tempo de duração da prova será mantido.

Segundo a Fuvest, a mudança dá mais tempo para resolução das perguntas, que passam a exigir conexão entre diferentes áreas do conhecimento.

Lista de leitura obrigatória

A lista de obras obrigatórias segue composta apenas por autoras mulheres, modelo adotado a partir do vestibular anterior e que permanece válido até a edição de 2028.

Entre os títulos cobrados estão obras de nomes como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz e Conceição Evaristo.

Foram incluídos na lista os livros "A paixão segundo G.H.", de Clarice Lispector, e "Geografia", de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Por outro lado, deixaram de ser cobradas obras como "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles, e "O Cristo Cigano", de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Confira abaixo a lista:

  • "Opúsculo Humanitário" (1853) – Nísia Floresta
  • "Nebulosas" (1872) – Narcisa Amália
  • "Memórias de Martha" (1899) – Julia Lopes de Almeida
  • "Caminho de Pedras" (1937) – Rachel de Queiroz
  • "A paixão segundo G. H." (1964) – Clarice Lispector
  • "Geografia" (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen
  • "Balada de amor ao vento" (1990) – Paulina Chiziane
  • "Canção para ninar menino grande" (2018) – Conceição Evaristo
  • "A visão das plantas" (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Simulado antes da prova

Os candidatos também podem participar de um simulado da primeira fase em formato presencial. As inscrições vão até terça-feira, 31, às 12h.

A prova será aplicada em 26 de abril, em cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos, seguindo o novo modelo com 80 questões objetivas.

Veja as principais datas da Fuvest

Inscrições da Fuvest: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026
1ª fase da Fuvest: 15 de novembro de 2026
2ª fase da Fuvest: 13 e 14 de dezembro de 2026

Acompanhe tudo sobre:FuvestVestibularesUSP

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