Fuvest divulga calendário do vestibular 2027 da USP; veja datas

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta segunda-feira, 30, o calendário do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições estarão abertas entre 17 de agosto e 9 de outubro de 2026.

A primeira fase será aplicada em 15 de novembro. Já a segunda fase está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro de 2026.

Mudanças na prova

A edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase. O número de questões de múltipla escolha será reduzido de 90 para 80, mas o tempo de duração da prova será mantido.

Segundo a Fuvest, a mudança dá mais tempo para resolução das perguntas, que passam a exigir conexão entre diferentes áreas do conhecimento.

Lista de leitura obrigatória

A lista de obras obrigatórias segue composta apenas por autoras mulheres, modelo adotado a partir do vestibular anterior e que permanece válido até a edição de 2028.

Entre os títulos cobrados estão obras de nomes como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz e Conceição Evaristo.

Foram incluídos na lista os livros "A paixão segundo G.H.", de Clarice Lispector, e "Geografia", de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Por outro lado, deixaram de ser cobradas obras como "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles, e "O Cristo Cigano", de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Confira abaixo a lista:

"Opúsculo Humanitário" (1853) – Nísia Floresta

"Nebulosas" (1872) – Narcisa Amália

"Memórias de Martha" (1899) – Julia Lopes de Almeida

"Caminho de Pedras" (1937) – Rachel de Queiroz

"A paixão segundo G. H." (1964) – Clarice Lispector

"Geografia" (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

"Balada de amor ao vento" (1990) – Paulina Chiziane

"Canção para ninar menino grande" (2018) – Conceição Evaristo

"A visão das plantas" (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Simulado antes da prova

Os candidatos também podem participar de um simulado da primeira fase em formato presencial. As inscrições vão até terça-feira, 31, às 12h.

A prova será aplicada em 26 de abril, em cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos, seguindo o novo modelo com 80 questões objetivas.

Veja as principais datas da Fuvest

Inscrições da Fuvest: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

1ª fase da Fuvest: 15 de novembro de 2026

2ª fase da Fuvest: 13 e 14 de dezembro de 2026