Fuvest divulga calendário do vestibular 2027 da USP; veja datas

Fuvest: edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase (Marcos Santos/USP Imagens)
Repórter
Publicado em 30 de março de 2026 às 12h26.
A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta segunda-feira, 30, o calendário do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP).As inscrições estarão abertas entre 17 de agosto e 9 de outubro de 2026.
A primeira fase será aplicada em 15 de novembro. Já a segunda fase está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro de 2026.
A edição de 2027 terá alterações no formato da primeira fase. O número de questões de múltipla escolha será reduzido de 90 para 80, mas o tempo de duração da prova será mantido.
Segundo a Fuvest, a mudança dá mais tempo para resolução das perguntas, que passam a exigir conexão entre diferentes áreas do conhecimento.
A lista de obras obrigatórias segue composta apenas por autoras mulheres, modelo adotado a partir do vestibular anterior e que permanece válido até a edição de 2028.
Entre os títulos cobrados estão obras de nomes como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz e Conceição Evaristo.
Foram incluídos na lista os livros "A paixão segundo G.H.", de Clarice Lispector, e "Geografia", de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Por outro lado, deixaram de ser cobradas obras como "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles, e "O Cristo Cigano", de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Os candidatos também podem participar de um simulado da primeira fase em formato presencial. As inscrições vão até terça-feira, 31, às 12h.
A prova será aplicada em 26 de abril, em cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos, seguindo o novo modelo com 80 questões objetivas.
Inscrições da Fuvest: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026
1ª fase da Fuvest: 15 de novembro de 2026
2ª fase da Fuvest: 13 e 14 de dezembro de 2026