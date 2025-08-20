Pop

'Dias Perfeitos': o que se sabe sobre série do Globoplay

Série de suspense psicológico do Globoplay, Dias Perfeitos adapta o romance de Raphael Montes e explora obsessão e limites da mente humana

(Reprodução/Gshow )

(Reprodução/Gshow )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h33.

Disponível no Globoplay desde 14 de agosto deste ano, Dias Perfeitos é uma adaptação do romance homônimo de Raphael Montes, renomado autor brasileiro de thrillers e dramas psicológicos.

Esta produção se destaca por mergulhar em um suspense psicológico tenso, que explora temas como obsessão e os limites da mente humana.

A série segue Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina solitário, que cuida de sua mãe paraplégica e possui uma personalidade marcada por traços perturbadores.

Durante um churrasco, Téo conhece Clarice (Julia Dalavia), uma jovem aspirante a roteirista. Fascinado por ela, Téo se aproxima de maneira insistente, mas, diante da recusa de Clarice, decide sequestrá-la.

Mantendo-a sedada, ele a leva em uma viagem pelos lugares que ela descreveu em seus roteiros, tentando forçar um envolvimento e conquistar seu afeto.

Adaptação do livro: novas perspectivas e personagens

A série se diferencia do livro original com duas mudanças significativas no roteiro, que foi adaptado pelo próprio Raphael Montes, em colaboração com Dennison Ramalho e Yuri Costa, sob a redação final de Claudia Jouvin.

A principal mudança diz respeito à perspectiva narrativa: enquanto o livro é contado quase exclusivamente pelo ponto de vista de Téo, a série inclui também o olhar de Clarice, uma personagem que, no livro, tem espaço limitado.

Esta modificação cria uma dualidade que aprofunda a compreensão da relação entre os protagonistas e enriquece a trama psicológica.

Com direção de Joana Jabace, Dias Perfeitos apresenta um tom sombrio e de tensão constante, refletindo o clima inquietante da história. As filmagens ocorreram em diversas localidades do Rio de Janeiro, incluindo o Alto da Boa Vista e Mangaratiba, na Costa Verde do estado. Esses cenários naturais ajudam a compor a atmosfera de mistério e tensão que permeia a produção.

Elenco: atores de peso e personagens profundos

O elenco é outro destaque da série, com nomes como Débora Bloch, que interpreta a mãe de Téo, uma mulher otimista que tenta negar os problemas do filho, e Fabiula Nascimento, que vive a mãe de Clarice.

A série também conta com Lee Taylor, Felipe Camargo, Teca Pereira, Heloísa Honein, entre outros, todos trazendo uma carga emocional importante para a narrativa.

Dias Perfeitos foi lançada em três blocos de episódios. Os quatro primeiros episódios foram disponibilizados em 14 de agosto, seguidos por dois episódios em 21 de agosto e os últimos dois em 28 de agosto, totalizando oito episódios. A série se destaca por seu suspense psicológico e pela maneira como aborda transtornos de personalidade, representando um diferencial no catálogo do Globoplay.

Acompanhe tudo sobre:SériesGloboplayIndústria de livros

