Trailer de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' é divulgado; confira

Fãs da saga "Jogos Vorazes" podem marcar em suas agendas a data de estreira de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita".

O novo longa da saga distópica, baseada nos livros de Suzanne Collins, chega aos cinemas ainda esse ano e já tem o primeiro trailer.

Divulgada nesta segunda-feira, 13, a espiadinha completa mostra alguns dos personagens favoritos dos fãs em versões nunca antes vistas, como Haymitch Abernathy em sua participação no torneio mortal e Effie Trinket ainda jovem.

Confira o trailer

Elenco de peso

A segunda prequela da saga tem um elenco estrelado.

Elle Fanning, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2026, de vive Effie Trinket e Kieran Culkin, vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em 2025, é Caesar Fleckerman. A lista de estrelas como Maya Hawke, Philip Seymour Hoffman, Jesse Plemmons, Glenn Close, Billy Porter, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang.

Sobre o que será 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'?

Dirigido por Francis Lawrence, "Jogos Vorazes: O Amanhecer na Colheita" revisita o mundo de Panem e acompanha o jovem Haymitch Abernathy 24 anos antes dos eventos da trilogia original de Jogos Vorazes.

Começando na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário.