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Trailer de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' é divulgado; confira

O novo longa da saga distópica estreia em novembro deste ano e explora o 2º Massacre Quarternário

Jogos Vorazes (Divulgação)

Jogos Vorazes (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10h26.

Fãs da saga "Jogos Vorazes" podem marcar em suas agendas a data de estreira de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita".

O novo longa da saga distópica, baseada nos livros de Suzanne Collins, chega aos cinemas ainda esse ano e já tem o primeiro trailer.

Divulgada nesta segunda-feira, 13, a espiadinha completa mostra alguns dos personagens favoritos dos fãs em versões nunca antes vistas, como Haymitch Abernathy em sua participação no torneio mortal e Effie Trinket ainda jovem.

Confira o trailer

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Elenco de peso

A segunda prequela da saga tem um elenco estrelado.

Elle Fanning, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2026, de vive Effie Trinket e Kieran Culkin, vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em 2025, é Caesar Fleckerman. A lista de estrelas como Maya Hawke, Philip Seymour Hoffman, Jesse Plemmons,  Glenn Close, Billy Porter, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang.

Sobre o que será 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'?

Dirigido por Francis Lawrence, "Jogos Vorazes: O Amanhecer na Colheita" revisita o mundo de Panem e acompanha o jovem Haymitch Abernathy 24 anos antes dos eventos da trilogia original de Jogos Vorazes.

Começando na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário.

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