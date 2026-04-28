'Verity': Amazon MGM aposta em thriller baseado em best-seller de Colleen Hoover

Colleen Hoover terá mais uma adaptação nos cinemas em 2026. A Amazon MGM Studios divulgou o trailer de “Verity”, quarto livro da autora a ganhar versão para as telonas em dois anos. O filme estreia em 2 de outubro.

As três adaptações anteriores —"É Assim que Acaba" (2024) , "Lembranças Dele" (2026) e "Se Não Fosse Você" (2025)— tiveram bom desempenho nas bilheteiras, consolidando o apelo das histórias da escritora junto ao público.

O longa é estrelado por Dakota Johnson, que interpreta Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldade contratada para concluir a obra da autora best-seller Verity Crawford, vivida por Anne Hathaway, após um acidente que a impede de seguir escrevendo.

Durante o trabalho, Lowen encontra um manuscrito inacabado com revelações perturbadoras, que levantam dúvidas sobre a estabilidade mental de Verity. O elenco também inclui Josh Hartnett, além de Brady Wagner, Asel Swango e Daniel Echevarria.

Teaser reforça clima de suspense psicológico

No teaser oficial, Lowen aparece explorando a casa da família Crawford enquanto Verity permanece acamada. Nesse contexto, Jeremy, marido de Verity, inicia um relacionamento com a protagonista.

Amazon MGM aposta em retomada nas bilheteiras

O lançamento de “Verity” ocorre em um momento estratégico para a Amazon MGM Studios, que estreia em 2026 seu primeiro calendário completo de lançamentos para cinemas. Após resultados abaixo do esperado com “Mercy”, “Crime 101” e “Melania”, o estúdio voltou a ganhar fôlego com Project Hail Mary, que já arrecadou US$ 600 milhões no mundo.

Segundo a Variety, o histórico recente de Colleen Hoover nas bilheteiras — com sucessos em 2024, 2025 e 2026 — reforça a demanda por histórias centradas em personagens femininas, o que deve favorecer o desempenho de “Verity”.

Antes da estreia do thriller, o estúdio ainda prevê lançamentos como “The Sheep Detectives”, Masters of the Universe, estrelado por Nicholas Galitzine, e “How to Rob a Bank”, dirigido por David Leitch.