Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Verity': Amazon MGM aposta em thriller baseado em best-seller de Colleen Hoover

Filme estrelado por Dakota Johnson e Anne Hathaway estreia em 2 de outubro após três adaptações bem-sucedidas da autora

Verity: adaptação do best-seller de Colleen Hoover chega aos cinemas em outubro com Dakota Johnson e Anne Hathaway (Reprodução/Amazon MGM)

Verity: adaptação do best-seller de Colleen Hoover chega aos cinemas em outubro com Dakota Johnson e Anne Hathaway (Reprodução/Amazon MGM)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h14.

Colleen Hoover terá mais uma adaptação nos cinemas em 2026. A Amazon MGM Studios divulgou o trailer de “Verity”, quarto livro da autora a ganhar versão para as telonas em dois anos. O filme estreia em 2 de outubro.

As três adaptações anteriores —"É Assim que Acaba" (2024) , "Lembranças Dele" (2026) e "Se Não Fosse Você" (2025)— tiveram bom desempenho nas bilheteiras, consolidando o apelo das histórias da escritora junto ao público.

O longa é estrelado por Dakota Johnson, que interpreta Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldade contratada para concluir a obra da autora best-seller Verity Crawford, vivida por Anne Hathaway, após um acidente que a impede de seguir escrevendo.

Durante o trabalho, Lowen encontra um manuscrito inacabado com revelações perturbadoras, que levantam dúvidas sobre a estabilidade mental de Verity. O elenco também inclui Josh Hartnett, além de Brady Wagner, Asel Swango e Daniel Echevarria.

Teaser reforça clima de suspense psicológico

yt thumbnail

No teaser oficial, Lowen aparece explorando a casa da família Crawford enquanto Verity permanece acamada. Nesse contexto, Jeremy, marido de Verity, inicia um relacionamento com a protagonista.

Amazon MGM aposta em retomada nas bilheteiras

O lançamento de “Verity” ocorre em um momento estratégico para a Amazon MGM Studios, que estreia em 2026 seu primeiro calendário completo de lançamentos para cinemas. Após resultados abaixo do esperado com “Mercy”, “Crime 101” e “Melania”, o estúdio voltou a ganhar fôlego com Project Hail Mary, que já arrecadou US$ 600 milhões no mundo.

Segundo a Variety, o histórico recente de Colleen Hoover nas bilheteiras — com sucessos em 2024, 2025 e 2026 — reforça a demanda por histórias centradas em personagens femininas, o que deve favorecer o desempenho de “Verity”.

Antes da estreia do thriller, o estúdio ainda prevê lançamentos como “The Sheep Detectives”, Masters of the Universe, estrelado por Nicholas Galitzine, e “How to Rob a Bank”, dirigido por David Leitch.

Acompanhe tudo sobre:FilmesLivros

Mais de Pop

O álbum da separação: como Shakira cantou sobre o fim com Piqué

Shakira no Rio: veja os cuidados para não perder pertences durante show em Copacabana

Qual é o salário de Jimmy Kimmel, apresentador que teve demissão solicitada por Trump e Melania?

Taylor Swift pretende transformar voz em marca registrada diante do avanço da IA

Mais na Exame

Pop

O álbum da separação: como Shakira cantou sobre o fim com Piqué

Esporte

As lições que o Brasil aprendeu com as últimas Copas para não errar em 2026

Mundo

Ucrânia pode ter que aceitar perder terras para se juntar à UE, diz Merz

EXAME Agro

Hoje é o pior cenário para o produtor, diz head global da Massey Ferguson