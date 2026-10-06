Por onde anda Dayse Paparoto, primeira campeã do MasterChef Profissionais?

RESUMO ＋ Dayse Paparoto, primeira vencedora do MasterChef Profissionais no Brasil em 2016, comanda o restaurante italiano Paparoto Cucina e voltou à televisão em 2026 como jurada convidada do MasterChef Brasil. Inaugurado em 2022, o restaurante tem três unidades em São Paulo e uma em Porto Alegre e integra a seleção do Guia Michelin desde 2024.

Em 2016, Dayse Paparoto se tornou a primeira vencedora do MasterChef Profissionais no Brasil, marcando a temporada por enfrentar episódios de machismo e subestimação durante o reality. Uma década depois, ela segue na gastronomia, à frente do próprio restaurante e com novos projetos dentro e fora da televisão.

Em 2022, a chef inaugurou o Paparoto Cucina, restaurante italiano que hoje tem três unidades em São Paulo, incluindo endereços no JK Iguatemi e em Pinheiros, além de uma filial em Porto Alegre.

O trabalho no restaurante também rendeu reconhecimento do Guia Michelin. O Paparoto Cucina aparece na seleção da publicação por três edições consecutivas, em 2024, 2025 e 2026.

Em 2026, Dayse voltou à televisão ao participar de provas do MasterChef Brasil como chef jurada convidada. Fora da Band, mantém projetos ligados à gastronomia e atua como consultora gastronômica do projeto Pro Ema, no Timor-Leste.

A chef também circula pelo Brasil em aulas-show e jantares de eventos e festivais gastronômicos, como o Mesa SP e a feira FIT Pantanal. A experiência acumulada na cozinha ainda a levou a atuar como palestrante em eventos corporativos e encontros voltados para mulheres.

Nascida em Mogi das Cruzes, em São Paulo, Dayse teve o primeiro contato com a gastronomia em um curso técnico de culinária e turismo. Aos 19 anos, mudou-se sozinha para a capital paulista e começou a trabalhar com o chef francês Laurent Suaudeau, que a escolheu como estagiária.

A partir daí, passou por cozinhas como o Buffet Fasano, o Due Cuochi e o Nico Pasta & Basta. Em busca de especialização, estudou o preparo de massas frescas em Roma e frutos do mar na Le Cordon Bleu, em Paris.