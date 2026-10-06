Por onde anda Dayse Paparoto, primeira campeã do MasterChef Profissionais?

Dayse Paparoto: chef venceu a primeira temporada do MasterChef Profissionais no Brasil (Instagram/Reprodução)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19h01.
Dayse Paparoto, primeira vencedora do MasterChef Profissionais no Brasil em 2016, comanda o restaurante italiano Paparoto Cucina e voltou à televisão em 2026 como jurada convidada do MasterChef Brasil. Inaugurado em 2022, o restaurante tem três unidades em São Paulo e uma em Porto Alegre e integra a seleção do Guia Michelin desde 2024.
Em 2016, Dayse Paparoto se tornou a primeira vencedora do MasterChef Profissionais no Brasil, marcando a temporada por enfrentar episódios de machismo e subestimação durante o reality. Uma década depois, ela segue na gastronomia, à frente do próprio restaurante e com novos projetos dentro e fora da televisão.
Em 2022, a chef inaugurou o Paparoto Cucina, restaurante italiano que hoje tem três unidades em São Paulo, incluindo endereços no JK Iguatemi e em Pinheiros, além de uma filial em Porto Alegre.
O trabalho no restaurante também rendeu reconhecimento do Guia Michelin. O Paparoto Cucina aparece na seleção da publicação por três edições consecutivas, em 2024, 2025 e 2026.
Em 2026, Dayse voltou à televisão ao participar de provas do MasterChef Brasil como chef jurada convidada. Fora da Band, mantém projetos ligados à gastronomia e atua como consultora gastronômica do projeto Pro Ema, no Timor-Leste.
A chef também circula pelo Brasil em aulas-show e jantares de eventos e festivais gastronômicos, como o Mesa SP e a feira FIT Pantanal. A experiência acumulada na cozinha ainda a levou a atuar como palestrante em eventos corporativos e encontros voltados para mulheres.
Nascida em Mogi das Cruzes, em São Paulo, Dayse teve o primeiro contato com a gastronomia em um curso técnico de culinária e turismo. Aos 19 anos, mudou-se sozinha para a capital paulista e começou a trabalhar com o chef francês Laurent Suaudeau, que a escolheu como estagiária.
A partir daí, passou por cozinhas como o Buffet Fasano, o Due Cuochi e o Nico Pasta & Basta. Em busca de especialização, estudou o preparo de massas frescas em Roma e frutos do mar na Le Cordon Bleu, em Paris.
Dayse Paparoto comanda o restaurante italiano Paparoto Cucina, participa de aulas-show e jantares em eventos gastronômicos e atua como palestrante. A chef também presta consultoria gastronômica ao projeto Pro Ema, no Timor-Leste.
Dayse Paparoto venceu a primeira temporada do MasterChef Profissionais no Brasil em 2016. Durante o reality, a chef enfrentou episódios de machismo e subestimação.
O Paparoto Cucina tem três unidades em São Paulo, com endereços no JK Iguatemi e em Pinheiros, além de uma filial em Porto Alegre. Dayse Paparoto inaugurou o restaurante italiano em 2022.
Sim. O Paparoto Cucina aparece na seleção do Guia Michelin por três edições consecutivas, em 2024, 2025 e 2026.
Sim. Em 2026, Dayse Paparoto voltou à televisão para participar de provas do MasterChef Brasil como chef jurada convidada.
Dayse Paparoto iniciou a formação em um curso técnico de culinária e turismo, estudou massas frescas em Roma e frutos do mar na Le Cordon Bleu, em Paris. A chef também trabalhou com Laurent Suaudeau e passou pelas cozinhas do Buffet Fasano, Due Cuochi e Nico Pasta & Basta.