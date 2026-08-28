São Paulo é eleita uma das melhores cidades para a vida noturna em 2026

A revista britânica Time Out divulgou nesta semana o ranking anual das 20 melhores cidades do mundo para a vida noturna, e São Paulo aparece na quinta posição da lista de 2026. A pesquisa ouviu mais de 24 mil moradores em diferentes países sobre a experiência de sair à noite em suas cidades, avaliando critérios como qualidade da vida noturna, sensação de comunidade, diversidade, segurança e custo para curtir uma balada ou um bar.

São Paulo ficou atrás apenas de Bangcoc, Berlim, Nova York e Melbourne, e à frente de cidades como Amsterdã, Hong Kong, Madri e Cidade do México. A capital paulista foi a única representante brasileira entre as 20 cidades selecionadas, já que a metodologia da publicação prevê apenas uma cidade por país no ranking final.

Como funcionou a pesquisa

Além dos questionários respondidos pelos moradores locais, a Time Out reuniu um painel de especialistas formado por editores de cidades, colunistas de cultura e jornalistas especializados em turismo e entretenimento. Esse grupo votou nas cidades favoritas para completar a pontuação final, que combinou a percepção de quem mora no lugar com a avaliação de quem cobre viagens e vida noturna profissionalmente.

Baladas em prédios históricos

A reportagem da Time Out destaca a força de casas noturnas instaladas em edifícios históricos da capital paulista, muitas delas em coberturas com vista panorâmica da cidade. A publicação cita o Matiz, bar de vinil no 11º andar que já apareceu em uma lista de lugares favoritos da cantora Dua Lipa, e o Ephigenia, espaço com dois andares e pistas de dança dedicadas à música house, além de tardes de vinil.

Outro ponto citado é o Edifício Martinelli, primeiro arranha-céu da cidade, que recebe festas de samba a eletrônica em seu rooftop no 25º andar. A Balsa aparece como opção mais tranquila, voltada para jantares seguidos de baladas, enquanto o Tokyo é mencionado pelo tradicional karaokê com salas privativas, um dos programas noturnos mais procurados na cidade.

Os números da capital paulista

Segundo o levantamento, 74% dos moradores de São Paulo avaliaram a qualidade da vida noturna da cidade como boa ou incrível, e 71% consideraram acessível sair para beber à noite. O painel de especialistas da Time Out deu uma nota de aprovação de 70% para a cena noturna paulistana, e 72% dos entrevistados afirmaram que é fácil encontrar conexão e senso de comunidade na cidade durante a noite.

As 20 melhores cidades do mundo para a vida noturna