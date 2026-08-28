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São Paulo é eleita uma das melhores cidades para a vida noturna em 2026

Levantamento da revista Time Out ouviu mais de 24 mil moradores de diferentes países e colocou a capital paulista à frente de metrópoles como Amsterdã, Hong Kong e Cidade do México

Fachada do Ephigenia, casa noturna instalada em um prédio no centro de São Paulo, com dois andares e pistas dedicadas à música house (Divulgação/Time Out)

Fachada do Ephigenia, casa noturna instalada em um prédio no centro de São Paulo, com dois andares e pistas dedicadas à música house (Divulgação/Time Out)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08h53.

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A revista britânica Time Out divulgou nesta semana o ranking anual das 20 melhores cidades do mundo para a vida noturna, e São Paulo aparece na quinta posição da lista de 2026. A pesquisa ouviu mais de 24 mil moradores em diferentes países sobre a experiência de sair à noite em suas cidades, avaliando critérios como qualidade da vida noturna, sensação de comunidade, diversidade, segurança e custo para curtir uma balada ou um bar.

São Paulo ficou atrás apenas de Bangcoc, Berlim, Nova York e Melbourne, e à frente de cidades como Amsterdã, Hong Kong, Madri e Cidade do México. A capital paulista foi a única representante brasileira entre as 20 cidades selecionadas, já que a metodologia da publicação prevê apenas uma cidade por país no ranking final.

Como funcionou a pesquisa

Além dos questionários respondidos pelos moradores locais, a Time Out reuniu um painel de especialistas formado por editores de cidades, colunistas de cultura e jornalistas especializados em turismo e entretenimento. Esse grupo votou nas cidades favoritas para completar a pontuação final, que combinou a percepção de quem mora no lugar com a avaliação de quem cobre viagens e vida noturna profissionalmente.

Baladas em prédios históricos

A reportagem da Time Out destaca a força de casas noturnas instaladas em edifícios históricos da capital paulista, muitas delas em coberturas com vista panorâmica da cidade. A publicação cita o Matiz, bar de vinil no 11º andar que já apareceu em uma lista de lugares favoritos da cantora Dua Lipa, e o Ephigenia, espaço com dois andares e pistas de dança dedicadas à música house, além de tardes de vinil.

Outro ponto citado é o Edifício Martinelli, primeiro arranha-céu da cidade, que recebe festas de samba a eletrônica em seu rooftop no 25º andar. A Balsa aparece como opção mais tranquila, voltada para jantares seguidos de baladas, enquanto o Tokyo é mencionado pelo tradicional karaokê com salas privativas, um dos programas noturnos mais procurados na cidade.

Os números da capital paulista

Segundo o levantamento, 74% dos moradores de São Paulo avaliaram a qualidade da vida noturna da cidade como boa ou incrível, e 71% consideraram acessível sair para beber à noite. O painel de especialistas da Time Out deu uma nota de aprovação de 70% para a cena noturna paulistana, e 72% dos entrevistados afirmaram que é fácil encontrar conexão e senso de comunidade na cidade durante a noite.

As 20 melhores cidades do mundo para a vida noturna

  1. Bangcoc
  2. Berlim
  3. Nova York
  4. Melbourne
  5. São Paulo
  6. Medellín
  7. Joanesburgo
  8. Brighton
  9. Pequim
  10. Amsterdã
  11. Porto
  12. Hong Kong
  13. Atenas
  14. Madri
  15. Hanói
  16. Seul
  17. Bengaluru
  18. Acra
  19. Cingapura
  20. Cidade do México
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