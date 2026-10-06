Top 10 da Netflix: série 'Habeas Corpus' domina ranking de mais vistas no Brasil

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

A ação "O Protetor: Capítulo Final" liderou a lista de filmes, seguida por "Unabomber" e "Demon Slayer: Castelo Infinito". Entre as séries, a produção brasileira “Habeas Corpus” lidera o ranking.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"O Protetor: Capítulo Final" "Unabomber" "Demon Slayer: Castelo Infinito" "Adão Negro" "Um Filme Minecraft" "A Substância" "Quando a Morte Chega" "A Múmia" "Inverno Mágico" "Rebelião"

"O Protetor: Capítulo Final" lidera o ranking dos filmes mais assistidos. Lançado em 2023, o filme acompanha Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, em sua última missão como justiceiro. Após encontrar uma comunidade controlada pelo crime no sul da Itália, ele decide enfrentar os responsáveis para proteger os moradores.

Já "Unabomber" aparece na segunda posição. O filme, que é uma produção original da Netflix e foi lançado no dia 25 de setembro, aborda a história de Theodore Kaczynski, conhecido como Unabomber, responsável por uma série de atentados com cartas-bomba nos Estados Unidos. A produção acompanha a investigação que levou à identificação e captura do criminoso.

"Demon Slayer: Castelo Infinito" completa o pódio. O longa dá continuidade à história de Tanjiro Kamado e dos demais caçadores de demônios, que são levados para o misterioso Castelo Infinito. No local, eles precisam enfrentar alguns dos principais inimigos da franquia em uma batalha decisiva.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"Habeas Corpus" "Insubstituível" "LEGO One Piece: A Série" "Conheço Você" "Meu Nome é Farah - temporada 2" "Meu Nome é Farah - temporada 1" "Instinto de Mãe" "Escola Minerva" "A Leste do Éden" "Sol da Minha Vida"

Entre as séries, "Habeas Corpus" é a produção mais assistida do Brasil. A série brasileira estreou na plataforma em 23 de setembro e é o primeiro drama jurídico produzido pela Netflix Brasil.

Protagonizada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, a trama acompanha Inez Franco, uma professora de Direito e ex-advogada criminalista que reúne um grupo de estudantes para reexaminar a condenação de um jovem que afirma estar preso por um crime que não cometeu.

Já "Insubstituível" aparece no top 2 das séries mais assistidas da Netflix Brasil. O drama chinês acompanha uma jovem recém-formada que começa a trabalhar como consultora empresarial em Pequim e precisa lidar com a pressão do mercado, disputas profissionais e novos relacionamentos enquanto tenta construir sua carreira.

As duas temporadas da série turca "Meu Nome é Farah" também aparecem entre as séries mais assistidas, em quinto e sexto lugar. A produção mantém presença no ranking há cerca de um mês, mostrando a força da trama entre os títulos mais vistos pelos assinantes.