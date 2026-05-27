As maiores diferenças entre a série e os livros de 'Manual de Assassinato para Boas Garotas'

A adaptação de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" , baseada nos livros de Holly Jackson, conquistou fãs de suspense adolescente ao transformar o best-seller em uma série de seis episódios produzida pela BBC e lançada pela Netflix em 2024. Estrelada por Emma Myers no papel de Pip Fitz-Amobi, a produção da primeira temporada manteve a essência investigativa da obra, mas promoveu mudanças importantes em personagens, motivações e até no desfecho de algumas tramas.

Diferenças entre o livro e a série

Na história original, Pip decide investigar a morte de Andie Bell porque acredita que Sal Singh foi acusado injustamente. Nos livros, ela conhecia Sal desde a infância e nunca acreditou que ele fosse capaz de cometer o crime. Já na série, a protagonista ganha uma motivação mais pessoal: ela viu Andie no dia do desaparecimento e sente culpa por ter contado a Sal onde a garota estava. Essa alteração muda o tom emocional da investigação logo nos primeiros episódios.

Outra mudança significativa envolve Barney, o cachorro de Pip. Nos livros, o animal acaba morto após ameaças diretas enviadas pelo assassino, em um dos momentos mais traumáticos da trama. A série suaviza essa parte da narrativa e substitui a violência explícita por ameaças mais indiretas contra pessoas próximas da protagonista. A decisão parece ter sido pensada para tornar a adaptação menos pesada visualmente, ainda que reduza parte da tensão psicológica presente no material original.

O enredo envolvendo Elliot Ward também sofreu alterações importantes. Nos livros, o personagem sequestra uma jovem após acreditar que Andie havia morrido em decorrência de um acidente. A vítima passa meses em cativeiro e começa a perder a própria identidade, acreditando ser Andie Bell. Na adaptação, essa camada mais perturbadora praticamente desaparece. A série simplifica a situação e reduz o impacto psicológico do sequestro.

Mudanças importantes em personagens secundários

A personagem Nat da Silva também recebeu um tratamento diferente. Nos livros, ela possui uma relação extremamente conturbada com Andie, marcada por bullying e ameaças. Já na série, Nat se torna uma das amigas próximas da vítima, assumindo funções narrativas de outra personagem chamada Chloe. A mudança ajuda a condensar o elenco, mas altera bastante as dinâmicas sociais da trama original.

Outra ausência notada pelos leitores foi Stanley Forbes. O jornalista aparece nos livros e ganha importância crescente ao longo da franquia, especialmente nas continuações. Na série, porém, ele sequer participa da narrativa principal e surge apenas como referência visual em um quadro de investigação de Pip.

As consequências finais da investigação também mudam. Nos livros, vários personagens enfrentam processos e acusações formais após a verdade vir à tona. A adaptação reduz parte dessas repercussões jurídicas e deixa o destino de alguns envolvidos em aberto. Isso inclui Becca Bell, cuja situação recebe menos destaque na série do que nas páginas escritas por Holly Jackson.

O confronto final entre Pip e Becca é talvez a maior diferença da adaptação. No livro, a sequência é longa, violenta e marcada por manipulação psicológica. Becca droga Pip e tenta assassiná-la após confessar o crime. Já na série, a resolução é mais direta: Becca leva Pip até o local onde o corpo foi escondido e tenta matá-la ali mesmo, antes de Ravi e Cara aparecerem para salvá-la.

Nova temporada chega amanhã na Netflix

A nova temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" vai adaptar o livro "Boa Garota, Segredo Mortal", segundo dos quatro livros escritos por Holly Jackson. A estreia acontece na próxima quarta-feira, 27, com um novo formato de lançamento: serão disponibilizados dois episódios por semana ao longo de três semanas. Só no dia 10 de junho o público poderá descobrir todas as diferenças entre o livro e a adaptação televisiva da nova fase, que promete uma narrativa mais intensa, paranoica e carregada de suspense, enquanto Pip se depara com um novo mistério.

Após solucionar o caso de Andie Bell, Pip Fitz-Amobi tenta se afastar das investigações e lidar com as consequências emocionais da primeira temporada. No entanto, tudo muda quando Jamie Reynolds desaparece misteriosamente pouco antes do julgamento de Max Hastings. Sem confiar totalmente na polícia, Pip volta ao centro de uma nova investigação que parece ainda mais perigosa.

A nova temporada também deve aprofundar o impacto psicológico das escolhas de Pip. O trailer divulgado pela Netflix já indica uma protagonista mais pressionada, paranoica e distante da imagem de “boa garota” construída no início da série.