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Após sucesso no streaming, 'Beleza Fatal' prepara continuação ambiciosa

Sucesso da novela da HBO Max abriu espaço para uma continuação inédita no formato

'Beleza Fatal 2': nova temporada deve chegar em 2027 (Max/Divulgação)

'Beleza Fatal 2': nova temporada deve chegar em 2027 (Max/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16h03.

O sucesso de "Beleza Fatal" ganhou um novo capítulo. Após vencer o prêmio de "Melhor Série de Longa Duração no Platino XCARET 2026, a novela da HBO Max voltou ao centro das atenções com novidades sobre sua aguardada segunda temporada. Em entrevista ao Omelete, integrantes da produção confirmaram que a continuação já começou a tomar forma nos bastidores.

A segunda temporada representa um desafio curioso para a equipe. Diferente das séries convencionais, novelas brasileiras normalmente possuem histórias fechadas. Por isso, a continuação de "Beleza Fatal" exige uma nova lógica narrativa.

Segundo os produtores, a construção dos roteiros segue sendo liderada por Raphael Montes, com supervisão de Silvio de Abreu e apoio de uma equipe de desenvolvimento.

Novela foi um sucesso do streaming

Lançada originalmente em 2025, "Beleza Fatal" se tornou uma das maiores apostas nacionais da HBO Max. A trama acompanha a história de Sofia, jovem marcada pela morte da mãe e movida por vingança contra Lola, personagem ambiciosa interpretada por Camila Pitanga. O elenco ainda reúne nomes como Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Caio Blat.

A novela se tornou o conteúdo nacional mais assistido da história da HBO Max. O último capítulo reuniu, ao mesmo tempo, cerca de 2 milhões de contas conectadas.

O que esperar da segunda temporada?

A HBO Max ainda mantém a trama de "Beleza Fatal 2" em sigilo, mas várias informações de bastidores já ajudam a desenhar o que vem por aí. A principal delas é que Raphael Montes e Silvio de Abreu já estão trabalhando ativamente nos roteiros da continuação.

O retorno do trio central já está garantido, segundo O Globo. Camila Queiroz volta como Sofia/Júlia após o nascimento da primeira filha, enquanto Camila Pitanga retorna como Lola e Giovanna Antonelli reassume o papel de Elvira.

A dinâmica explosiva entre Sofia e Lola deve continuar sendo o eixo principal da narrativa.  A família Paixão também seguirá importante na história. Augusto Madeira e Breno Ferreira vão reprisar os papéis de Lino e Alec, mantendo o núcleo emocional da novela. 

Nos bastidores, uma das novidades mais relevantes é a expansão da equipe criativa. Segundo a Purepeople, Raphael Montes agora trabalha ao lado de nomes como Carla Madeira, Cecilia Giannetti, Paula Richard, Chico Soares e Felipe Cabral no desenvolvimento dos novos capítulos. 

Outro ponto comentado pelos criadores é o desejo de equilibrar o clássico melodrama de novela com uma linguagem moderna e pop. Raphael Montes afirmou, ao O Globo, que a intenção é criar algo “clássico e novo ao mesmo tempo”, mantendo elementos que transformaram "Beleza Fatal" em fenômeno nas redes sociais.

A estreia da nova leva de episódios deve acontecer em 2027, de acordo com o jornal A Tarde.

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