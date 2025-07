Beyoncé arrecada R$ 1,94 bilhão com 'Cowboy Carter Tour' — atrás de 'Renaissance'

Toda diva pop precisa de eras bem marcadas em sua carreira — e a “Cowboy Carter Tour”, de Beyoncé, cumpriu esse papel em 2025, embora com resultados mistos.

Segundo dados da Billboard Boxscore, a turnê ultrapassou um faturamento de US$ 387,8 milhões em 32 shows. Um dos principais destaques foi o recorde de maior número de apresentações em um único local: cinco shows no SoFi Stadium, em Los Angeles, que arrecadaram mais de US$ 55,7 milhões, com uma média superior a US$ 11 milhões por apresentação — um valor que excedeu em 7,6% a média de sua própria “Renaissance World Tour” de 2023.

No entanto, a turnê também enfrentou desafios. Alguns shows registraram público abaixo do esperado, especialmente em locais com forte concorrência de eventos e ingressos com preços elevados, o que gerou críticas pontuais.

Em maio de 2025, a “Cowboy Carter Tour” faturou cerca de US$ 157,4 milhões em 12 shows, com apresentações importantes no SoFi Stadium, Soldier Field (Chicago) e MetLife Stadium (Nova Jersey). Somente os dados em Nova Jersey somaram mais de US$ 70 milhões, estabelecendo um recorde para aquele estádio.

Comparação com outras turnês recentes

Apesar do sucesso, o faturamento da “Cowboy Carter Tour” fica atrás da “Renaissance World Tour”, que arrecadou cerca de US$ 579 milhões em 56 shows.

No cenário global, a “The Eras Tour”, de Taylor Swift (2023–2024), destaca-se como a maior turnê da história, com US$ 2,07 bilhões em receita acumulada em aproximadamente 149 shows, uma média superior a US$ 13 milhões por show, conforme reportagens do The New York Times e dados da Pollstar.

Outros grandes nomes também aparecem entre as turnês de maior bilheteria:

Paul McCartney faturou mais de US$ 300 milhões com sua turnê “Got Back” (2022) e aproximadamente US$ 232 milhões só nas Américas durante a turnê “Freshen Up” (2018–2019).

Elton John , na turnê de despedida “Farewell Yellow Brick Road” (2018–2023), arrecadou mais de US$ 800 milhões .

Coldplay ultrapassou a marca de US$ 600 milhões com a “Music of the Spheres World Tour” (2022–2024).

Além disso, turnês como a do U2 no Sphere, em Las Vegas, e a residência de Harry Styles no Madison Square Garden mostram a diversidade e competição no atual mercado de shows ao vivo.