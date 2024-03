Beyoncé lança linha de produtos para cabelos, que deve chegar em breve no Brasil

Após uma série "provocações" no Instagram desde maio passado, Beyoncé lançou oficialmente sua linha de produtos para cabelos Cécred ("Sagrado").

Segundo a Bloomberg, essa não é a primeira incursão da artists no mundo da beleza e da moda. Ela lançou a linha de roupas House of Deréon com sua mãe em 2006, a linha de roupas esportivas Ivy Park em 2016 e várias fragrâncias, das quais a mais recente, Cé Noir, lançada no final do ano passado.

Mas nem mesmo uma base de fãs conseguiu manter as linhas de roupas nas lojas - a Deréon foi descontinuada em 2012, e a colaboração da Ivy Park com a Adidas AG terminou em 2023.

Beyoncé, porém, está num mercado com muito potencial de consumo. De acordo com relatório recente da Nielsen, em 2022, os consumidores negros gastaram US$ 2,3 bilhões em produtos para cabelos, enquanto em 2023 eles gastaram US$ 9,4 bilhões em produtos de beleza em geral.

Os consumidores negros são responsáveis por 11% de todos os gastos com produtos de beleza, mas as marcas de propriedade de negros foram responsáveis por apenas 2,5% da receita, de acordo com um estudo de 2022 da McKinsey. Cerca de 95% dos entrevistados na pesquisa disseram que considerariam mudar de sua marca atual; 57% disseram que indicariam intencionalmente marcas de propriedade de negros a um amigo.

Com 32 Grammys e quase 320 milhões de seguidores no Instagram, Beyoncé é o maior nome a chegar ao mercado de beleza. E o Cécred pode parecer mais "original" por causa de histórico da artista no setor. Beyoncé já usou tranças, perucas e uma variedade de estilos. Sua mãe, Tina Knowles, é ex-cabeleireira e proprietária do salão onde a jovem Beyoncé penteava os cabelos e atuará como vice-presidente da marca.

O que será vendido

De acordo com a Bloomberg, linha da Cécred consiste em oito produtos que usam uma variedade de óleos, extratos à base de plantas e água de arroz fermentada. A linha também inclui um fermento de queratina bioativo, com patente pendente, feito com uma proteína de lã que imita a queratina do cabelo humano e usa um fermento para a saúde do couro cabeludo. Em suma, os produtos prometem limpar, hidratar e reparar.

Seu xampu, condicionador, máscara de tratamento, loção selante e óleo capilar, todos com notas de bergamota, neroli, jasmim e sândalo, custam a partir de US$ 20.

No Brasil, que deve receber os produtos da cantora com frete grátis, um shampoo deve sair por volta de R$ 150 e uma máscara, R$ 220. Já o kit completo da linha sai por R$ 1.330.