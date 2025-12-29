Além de Beyoncé: conheça outros 5 cantores que já alcançaram o bilhão

A entrada de Beyoncé no clube dos bilionários reforça uma tendência cada vez mais clara na indústria do entretenimento: a música, quando combinada a controle criativo, propriedade intelectual e estratégia empresarial, pode gerar patrimônios comparáveis aos de grandes executivos do mercado financeiro.

Hoje, o grupo de músicos com fortunas bilionárias é pequeno — e altamente seletivo. Segundo estimativas da Forbes e da Bloomberg, nomes como Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna e Bruce Springsteen alcançaram esse patamar ao longo da última década, cada um com modelos de negócio distintos.

Em alguns casos, a música segue como principal motor de riqueza; em outros, ela se tornou a base para impérios diversificados.

A seguir, quem são esses artistas e como construíram suas fortunas.

Jay-Z: música, investimentos e diversificação

Com patrimônio estimado em US$ 2,5 bilhões, Jay-Z é hoje o músico mais rico do mundo, segundo a Forbes. O rapper construiu sua fortuna combinando uma carreira musical de sucesso com uma ampla rede de negócios.

Fundador da gravadora Roc-A-Fella Records nos anos 1990, Jay-Z expandiu sua atuação ao criar a Roc Nation, conglomerado que reúne gestão artística, agência esportiva e parcerias comerciais.

Ele também lucrou com a venda da plataforma de streaming Tidal, que lhe rendeu cerca de US$ 149 milhões, além de manter participações em marcas de bebidas como o champanhe Armand de Brignac e o conhaque D’Ussé.

A música segue como um pilar relevante, mas é a diversificação que sustenta o tamanho de seu patrimônio.

Taylor Swift: bilhão construído só com música

Diferentemente da maioria dos artistas bilionários, Taylor Swift construiu sua fortuna quase exclusivamente com música. A cantora entrou para o clube dos bilionários em 2023, impulsionada pelo sucesso da Eras Tour, a primeira turnê da história a ultrapassar US$ 2 bilhões em faturamento.

A Forbes estima seu patrimônio em US$ 1,6 bilhão, baseado principalmente no valor de seu catálogo musical — que ela controla integralmente — e nas receitas de turnês e vendas de álbuns. Seu trabalho mais recente, The Life of a Showgirl, vendeu mais de 4 milhões de cópias na semana de estreia, estabelecendo um novo recorde da indústria.

Sem grandes negócios paralelos, Swift se tornou um caso raro de bilionária que depende quase exclusivamente de sua produção artística.

Rihanna: da música ao império da beleza

Embora tenha sido uma das maiores hitmakers da década passada, Rihanna construiu a maior parte de sua fortuna fora dos estúdios. Com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão, a cantora alcançou o status de bilionária graças ao sucesso de suas marcas Fenty Beauty e Savage X Fenty.

Criada em parceria com o grupo francês LVMH, a Fenty Beauty se tornou uma das marcas mais rentáveis do setor, expandindo sua atuação para cuidados com a pele, cabelo e fragrâncias. Mesmo sem lançar um álbum desde 2016, Rihanna mantém relevância financeira ao transformar sua imagem em um negócio global de consumo.

Bruce Springsteen: o bilhão veio do catálogo

Veterano da indústria musical, Bruce Springsteen alcançou o status de bilionário após vender seu catálogo musical para a Sony por US$ 500 milhões, em 2021. Segundo a Forbes, seu patrimônio é estimado em US$ 1,2 bilhão.

Além da venda histórica, Springsteen segue faturando com turnês recorrentes ao lado da E Street Band, mantendo uma agenda de shows altamente lucrativa mesmo após mais de 50 anos de carreira. O caso ilustra como catálogos consolidados se tornaram ativos estratégicos no mercado musical.

Selena Gomez: bilhão impulsionado pela beleza

Selena Gomez aparece nas listas de bilionários em estimativas da Bloomberg, que avalia seu patrimônio em US$ 1,3 bilhão, embora a Forbes projete um valor menor, em torno de US$ 700 milhões.

O principal ativo da artista é sua participação de 51% na Rare Beauty, marca de maquiagem que se tornou um dos maiores sucessos da Sephora. Apenas um produto da linha, o blush, gerou US$ 70 milhões em vendas em um único ano. Além do empreendedorismo, Gomez também atua como atriz, produtora executiva e cantora, diversificando suas fontes de renda.