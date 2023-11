Beyoncé revela segredos de suas performances em filme da Renaissance Tour; veja data de estreia

Muitos fãs de Beyoncé no Brasil ficaram desapontados com a notícia de que a Renaissance World Tour não faria parada por aqui. No entanto, eles terão a chance de apreciar as performances da cantora, desta vez, nas telas dos cinemas.

Intitulado "Renaissance: A Film By Beyoncé", o filme teve sua estreia nos cinemas anunciada no mês passado. Nesta quinta-feira, 23, a produção lançou um novo trailer do longa-metragem, que revela os bastidores dos shows da artista em vários países.

O documentário convida os fãs a acompanharem a intensa jornada da cantora em 56 shows, em 39 cidades e 12 países diferentes, na Europa e nos Estados Unidos. Mostrando não apenas a forte interação de Beyoncé com seu público, como também os desafios diários de sua carreira.

"Renaissance" também deve abordar o envolvimento da artista nos processos de produção e nos bastidores da montagem dos shows. A turnê destaca o repertório de toda a história de Beyoncé no mundo da música, especialmente as canções do álbum Renaissance, lançado em julho de 2022.

Sinopse oficial

"Renaissance: A Film By Beyoncé acentua a jornada da Renaissance World Tour, começando pela sua criação e ensaios, passando pela estreia em Estocolmo, na Suécia, e terminando em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção, trabalho duro e envolvimento de Beyoncé em cada aspecto da produção, sua mente criativa e seu propósito de criar um legado e dominar a sua arte. Recebida com aclamação extraordinária, a Renaissance World Tour, de Beyoncé, criou um santuário de liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs."

Quando o filme de Beyoncé será lançado no Brasil?

O documentário "Renaissance: A Film By Beyoncé" chegará aos salas de cinema em 1º de dezembro, segundo o anúncio feito nas redes sociais da cantora.

No Brasil, o filme entra em cartaz em 21 de dezembro.