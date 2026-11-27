Uma cena que ficou fora de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em julho vai chegar aos cinemas em dezembro. Nela, Claire Temple, a enfermeira interpretada por Rosario Dawson nas séries da Marvel na Netflix, atende Peter Parker em um hospital. A participação é uma das novidades da versão estendida, que estreia no Brasil em 3 de dezembro, com pré-venda aberta desde esta quinta-feira, 26.

Batizado de "Homem-Aranha: Um [Novo] Novo Dia", o relançamento chega ao Brasil no dia 3 de dezembro. O quarto filme solo de Tom Holland como o herói arrecadou mais de US$ 2,5 bilhões no mundo. No Brasil, levou mais de 18 milhões de espectadores aos cinemas e faturou mais de R$ 400 milhões, segundo a Sony Pictures.

O que muda na versão estendida?

O diretor Destin Daniel Cretton confirmou, ao Gizmodo, que o novo corte recupera a participação de Rosario Dawson. A atriz estreou como Claire Temple em "Demolidor" e voltou a interpretar a enfermeira em séries como "Jessica Jones" e "Luke Cage". A cena com Peter Parker foi filmada para o lançamento de julho e acabou cortada por questões de duração e ritmo.

O relançamento terá uma cena de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Segundo reportagem do The New York Times, uma cena cortada de "Vingadores: Doutor Destino" aparece no fim da edição estendida. No anúncio brasileiro, a Sony prometeu cenas inéditas e outras surpresas e manteve os detalhes em aberto. O novo filme dos Vingadores estreia no Brasil em 17 de dezembro, 14 dias depois da volta do Homem-Aranha aos cinemas.

Qual é a história de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"?

A trama se passa quatro anos após "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Depois de apagar a própria existência da memória de todos que conhece, Peter vive sozinho em Nova York e se dedica a combater o crime. Uma transformação física que ele tem dificuldade de controlar coincide com uma nova ameaça à cidade.

Zendaya e Jacob Batalon voltam como MJ e Ned. O elenco também reúne Sadie Sink como Jean Grey, Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk.