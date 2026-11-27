Serviços públicos do Governo de São Paulo apresentam instabilidade na manhã desta sexta-feira, 27, após o rompimento de dois cabos de fibra óptica durante uma obra em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A ocorrência comprometeu a comunicação de dados e afetou plataformas como as do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e do Poupatempo.

A informação foi confirmada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pela infraestrutura tecnológica estadual. Segundo a empresa, o dano foi provocado por uma escavação realizada durante uma obra na região.

Equipes técnicas da Prodesp trabalham em conjunto com a operadora de telecomunicações responsável para recuperar a conexão e normalizar o funcionamento dos sistemas. Até o momento, não foi informado um prazo para a conclusão dos reparos.

Quais serviços foram afetados?

Além das plataformas do Detran-SP e do Poupatempo, a instabilidade pode atingir diferentes serviços digitais do governo estadual. Entre os sistemas potencialmente impactados estão:

Portais institucionais do Governo de São Paulo;

Sistemas das áreas de segurança pública;

Plataformas da saúde;

Sistemas da educação;

Serviços digitais do Detran-SP;

Serviços e plataformas do Poupatempo.

A Prodesp não detalhou quais funcionalidades específicas estão indisponíveis nem informou a extensão total da interrupção.

O que acontece com atendimentos agendados no Poupatempo?

Os cidadãos que possuem horário marcado no Poupatempo e forem prejudicados pela instabilidade serão comunicados e terão os atendimentos remarcados para a próxima semana, segundo a Prodesp.

A empresa informou que atua para restabelecer os serviços o mais rápido possível e lamentou os transtornos provocados pela interrupção.