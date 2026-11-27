Fora do ar: Serviços públicos do Governo de São Paulo apresentam instabilidade (PoupaTempo/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13h16.
Instabilidade em serviços públicos do Governo de São Paulo afetou plataformas como Detran-SP e Poupatempo após rompimento de cabos de fibra óptica durante obra. A interrupção comprometeu comunicação de dados e sistemas digitais estaduais, sem prazo para normalização.
Serviços públicos do Governo de São Paulo apresentam instabilidade na manhã desta sexta-feira, 27, após o rompimento de dois cabos de fibra óptica durante uma obra em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
A ocorrência comprometeu a comunicação de dados e afetou plataformas como as do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e do Poupatempo.
A informação foi confirmada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pela infraestrutura tecnológica estadual. Segundo a empresa, o dano foi provocado por uma escavação realizada durante uma obra na região.
Equipes técnicas da Prodesp trabalham em conjunto com a operadora de telecomunicações responsável para recuperar a conexão e normalizar o funcionamento dos sistemas. Até o momento, não foi informado um prazo para a conclusão dos reparos.
Além das plataformas do Detran-SP e do Poupatempo, a instabilidade pode atingir diferentes serviços digitais do governo estadual. Entre os sistemas potencialmente impactados estão:
A Prodesp não detalhou quais funcionalidades específicas estão indisponíveis nem informou a extensão total da interrupção.
Os cidadãos que possuem horário marcado no Poupatempo e forem prejudicados pela instabilidade serão comunicados e terão os atendimentos remarcados para a próxima semana, segundo a Prodesp.
A empresa informou que atua para restabelecer os serviços o mais rápido possível e lamentou os transtornos provocados pela interrupção.
Glossário
O que é Detran-SP?
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, responsável pela gestão de trânsito, licenciamento e serviços relacionados a veículos no estado.
O que é Poupatempo?
Plataforma digital do Governo de São Paulo que oferece serviços públicos como licenciamento, multas, agendamento de atendimentos e outros sem necessidade de deslocamento físico.