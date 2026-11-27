Em "miss this christmas", Olivia Rodrigo pede ao ex que mande um recado à família dele. Ela vai sentir falta de passar o Natal com eles. A balada ao piano chegou nesta sexta-feira, 27, com exclusividade ao Amazon Music.

A faixa saiu no início do mês como lado B do vinil de "take me home (4 christmas)", primeiro single natalino da cantora. Rodrigo cantou a música em público pela primeira vez na segunda-feira, 23, na Bridgestone Arena, em Nashville.

O que Olivia Rodrigo canta em 'miss this christmas'?

A letra acompanha alguém que tenta imaginar como serão as festas depois do fim de um namoro. A saudade inclui a família do ex e o costume de passar o Natal com ela. Na estreia ao vivo, Rodrigo começou a cantar acompanhada pelo piano. As vozes de apoio e a guitarra entraram ao longo da apresentação.

Rodrigo escreveu as duas faixas natalinas com Dan Nigro e Amy Allen. Nigro também assinou a produção das duas gravações. Ao apresentar a balada em Nashville, a cantora comparou a escolha dos lados do single à estrutura de seu terceiro álbum, "you seem pretty sad for a girl so in love", que reúne músicas mais alegres no lado A e mais tristes no lado B.

O primeiro single natalino teve clipe com Cynthia Nixon

Com referências ao pop natalino dos anos 1980, "take me home (4 christmas)" trata da expectativa de conhecer a família do namorado durante as festas. No clipe, Ben Marshall, do "Saturday Night Live", interpreta o namorado, e Cynthia Nixon, de "Sex and the City", faz o papel da mãe dele.

A faixa estreou na 8ª posição da parada britânica de singles, tornando-se a primeira música de Natal a chegar ao top 10 do ranking em 2026. Também ganhou uma versão para a série "Songline", do Amazon Music, gravada no Jardim Botânico do Brooklyn, em Nova York.

Olivia Rodrigo segue em turnê com seu terceiro álbum

As faixas natalinas chegam durante a "The Unraveled Tour", turnê do terceiro álbum de Olivia Rodrigo, "you seem pretty sad for a girl so in love".

O disco rendeu à cantora sete indicações ao Grammy, incluindo três das principais categorias da premiação: álbum, canção e gravação do ano. A atual etapa da turnê termina em 20 de dezembro, em Las Vegas. Em 2027, Rodrigo volta aos palcos com temporadas de shows em Los Angeles, em janeiro, e no Brooklyn, em fevereiro.