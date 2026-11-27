Quatro horas de trabalho voluntário valem um ingresso para ver Black Eyed Peas e João Gomes em São Paulo. Os artistas são as primeiras atrações confirmadas do Nu RockCorps, festival gratuito do Nubank marcado para 17 de abril de 2027, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, na zona oeste da capital.

O evento é exclusivo para clientes do banco. As inscrições já estão abertas, e as vagas para as atividades serão liberadas aos poucos. As primeiras ações começam em 16 de dezembro de 2026, em São Paulo, e o programa segue até abril.

Como conseguir ingresso para o festival do Nubank?

O primeiro passo é se cadastrar no site oficial do Nu RockCorps. Depois, o participante deve escolher uma ação voluntária com vaga disponível e reservar um horário. A lista de atividades inclui pintura, jardinagem e revitalização de espaços.

Ao completar as quatro horas na ONG parceira, o voluntário apresenta o QR code disponível no perfil para validar a participação. Cada pessoa tem direito a um ingresso, que será enviado por e-mail.

Quem pode participar?

É preciso ser cliente do Nubank e ter pelo menos 16 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam ter conta própria no banco e apresentar autorização do responsável legal. Despesas de transporte, viagem e alimentação ficam por conta dos participantes.

Em quais cidades haverá vagas de voluntariado?

As ações estão previstas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Brasília e Porto Alegre. A iniciativa reúne 200 ONGs e 300 projetos. Novas datas e atividades serão publicadas no site do festival conforme as vagas forem abertas.

Quem vai se apresentar no Nu RockCorps?

A programação reúne o pop do Black Eyed Peas, grupo que marcou os anos 2000 com hits como "Where Is the Love?" e "I Gotta Feeling", e o piseiro de João Gomes, que ganhou projeção nacional com "Meu Pedaço de Pecado". O festival terá quatro atrações ao todo. Uma nacional e outra internacional ainda serão anunciadas.