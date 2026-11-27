A troca do carro, a saída do aluguel, a reforma que ficou para depois. Conquistas desse tipo têm ganhado prazo, parcela e regra: de janeiro a setembro, o consórcio movimentou R$ 454,13 bilhões em créditos comercializados, alta de 23,7%, segundo o levantamento "Sistema de Consórcios em setembro/2026", publicado em 29 de outubro pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

O sistema encerrou setembro com 13,93 milhões de participantes ativos, o maior número já registrado pela ABAC, com alta de 14,2% em 12 meses. Foram 4,37 milhões de cotas vendidas em nove meses, 14,1% a mais que no mesmo período de 2025, ano em que a ABAC registrou 5,16 milhões de cotas. O imóvel puxa a fila neste ano, com vendas 37,1% maiores.

O movimento acontece com o crédito caro. O Banco Central aponta que endividamento e custo do crédito seguem pressionando a renda das famílias.

Quem quer planejar a próxima conquista em meio a esse cenário é o público que o PAN mira. O Consórcio PAN, administrado pela Rodobens Consórcios, única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings e com mais de seis décadas de atuação no segmento, é oferecido aos clientes do PAN como uma alternativa para planejar a aquisição de carros, motos e imóveis, além de reformas e serviços. A modalidade permite organizar esses objetivos em parcelas mensais, sem entrada obrigatória e sem juros de financiamento.

Carro, moto, imóvel ou reforma: o primeiro passo é saber quanto esse objetivo pede por mês. Conheça e simule o Consórcio PAN

A proposta é de realização planejada: começar pelo objetivo e só então definir valor, prazo e parcela. Com a experiência da Rodobens na gestão de soluções financeiras, o consórcio permite estruturar essa jornada considerando diferentes perfis de crédito, prazos e capacidade de pagamento. Em contrapartida, há taxa de administração e regras que precisam ser conhecidas antes da assinatura.

Como funciona o consórcio, do objetivo à carta de crédito

Regulado pela Lei nº 11.795/2008 e supervisionado pelo Banco Central, o consórcio reúne pessoas em um grupo com prazo e número de cotas definidos, sendo cada cota a participação de um integrante. A lei usa o termo autofinanciamento: os próprios participantes formam os recursos que serão distribuídos.

Na prática, o caminho tem quatro etapas:

Objetivo: o consumidor escolhe o segmento e define o valor do crédito e o prazo. Grupo: ao contratar, passa a integrar um grupo de pessoas com interesse semelhante. Parcelas e assembleias: as parcelas mensais formam o fundo comum, o caixa do grupo usado nas contemplações. Nas assembleias, reuniões periódicas dos participantes, são definidos os contemplados, ou seja, aqueles com direito de utilizar o recurso contratado para a compra do bem desejado. Carta de crédito: quem é contemplado, selecionado por sorteio e/ou lance, recebe a carta, documento que indica o valor disponível para adquirir o bem ou contratar o serviço previsto no plano. Dentro do segmento e das condições contratadas, a escolha do bem ou serviço pode ser definida depois. Uso da carta: depois de contemplado, o participante passa por análise de crédito e pelo processo de formalização, com a alienação do bem que será adquirido à administradora. Em seguida, o valor da carta é depositado para o vendedor. O consorciado continua pagando as parcelas do consórcio e pode antecipar o pagamento quando quiser

Sorteio ou lance

A pergunta sobre quando o bem chega ao consumidor não tem resposta fechada. A contemplação depende de sorteios e lances realizados ao longo do grupo, que podem ser trabalhados de forma a aumentar a possibilidade de contemplação.

Quem deseja tentar antecipar pode oferecer um lance, que é o pagamento adiantado de parte das parcelas. Em geral, leva a maior oferta, conforme as regras de cada grupo, e o lance não assegura a contemplação.

O recurso é amplamente usado: 78,3% das contemplações de 2024 ocorreram por lance, segundo o Panorama do Sistema de Consórcios, do Banco Central. No lance embutido, parte da própria carta entra na oferta, o que reduz o valor disponível depois.

Sem juros de financiamento

No consórcio, nenhuma instituição empresta o dinheiro da compra, e por isso não há juros de financiamento. O custo principal é a taxa de administração, que remunera a administradora, por fazer a gestão dos recursos arrecadados, e é diluída nas parcelas.

Antes de entrar em um grupo, vale ver prazo, parcela e taxa de administração no seu caso. Conheça e simule o Consórcio PAN, administrado pela Rodobens Consórcios

Nos grupos formados em 2024, a taxa média de administração foi de 18,35%, de acordo com o Banco Central. Como esse percentual é cobrado ao longo de todo o plano, ajuda olhar o custo por mês. Dividida pelo prazo médio dos grupos, a taxa fica abaixo de 0,35% ao mês em todas as categorias:

A parcela reúne fundo comum, taxa de administração e, quando previstos, seguro e fundo de reserva, uma proteção do grupo para situações definidas em contrato. O crédito e as parcelas também podem ser reajustados por índice de preços ou pelo valor do bem, para preservar o poder de compra do grupo.

Nenhuma das duas modalidades é a mais vantajosa em todos os casos. O financiamento cobra pelo acesso imediato; o consórcio tende a custar menos no total, mas pede espera. Antes de decidir, vale simular o mesmo valor e o mesmo prazo nas duas modalidades e comparar o custo efetivo total.

Para quem o plano faz sentido

A modalidade tende a servir a quem consegue esperar: quem prepara o primeiro carro ou a troca do veículo, planeja sair do aluguel, programa uma reforma, organiza a compra da moto ou guarda espaço no orçamento para um projeto pessoal ou serviço.

Para quem precisa do bem agora, a conta muda.

No Consórcio PAN, disponível a clientes PAN com simulação pelo app, o crédito inicial é de R$ 40 mil para carros, com prazo de até 96 meses; R$ 10 mil para motos, até 60 meses; R$ 80 mil para imóveis, até 216 meses; e R$ 10 mil para serviços, até 48 meses, conforme as condições do plano consultadas em novembro de 2026. No caso de imóveis, o FGTS pode ser usado em lance, amortização e liquidação do saldo devedor.

Antes de contratar

Custos: taxa de administração, fundo de reserva (quando aplicável), seguros (opcional) e outros valores previstos no contrato.

taxa de administração, fundo de reserva (quando aplicável), seguros (opcional) e outros valores previstos no contrato. Prazo: duração do grupo e peso da parcela no orçamento até o fim do plano.

duração do grupo e peso da parcela no orçamento até o fim do plano. Reajustes: índice ou critério de atualização do crédito e das parcelas.

índice ou critério de atualização do crédito e das parcelas. Regras do grupo: assembleias, modalidades de lance e condições para concorrer à contemplação.

assembleias, modalidades de lance e condições para concorrer à contemplação. Uso da carta: há análise de crédito e formalização, com comprovação de renda, e o valor vale para o bem ou serviço previsto no plano.

há análise de crédito e formalização, com comprovação de renda, e o valor vale para o bem ou serviço previsto no plano. Contemplação: não há data garantida, e o lance não assegura o resultado.

não há data garantida, e o lance não assegura o resultado. Desistência: o consorciado excluído tem direito à restituição do que pagou ao fundo comum, sem devolução da taxa de administração, segundo o Banco Central.

A carta de crédito chega no tempo do grupo. A conquista começa no planejamento.

Clientes PAN podem comparar valores e prazos pelo app, de acordo com as condições do plano. Conheça e simule o Consórcio PAN