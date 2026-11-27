"GTA 6" levou um dia para movimentar quase US$ 4 bilhões. Segundo a Rockstar Games, o jogo somou US$ 3,79 bilhões em vendas no varejo em todo o mundo até o fim de 19 de novembro, dia da estreia.

Com esse resultado, a Take-Two Interactive, dona da Rockstar, chamou o game de maior lançamento da história do entretenimento.

A demanda já aparecia antes da estreia. Ainda segundo a Rockstar, "GTA 6" vendeu 32,5 milhões de cópias na pré-venda, marca que a empresa aponta como recorde entre plataformas. O jogo é o primeiro capítulo inédito da série principal em 13 anos.

Quanto GTA 6 vendeu em relação a GTA 5?

O novo jogo movimentou quase cinco vezes o valor de estreia de "GTA 5". Lançado em 2013, o antecessor somou cerca de US$ 800 milhões no primeiro dia e chegou a US$ 1 bilhão em três dias, de acordo com dados da Reuters e da Associated Press.

Desde então, "GTA 5" somou quase 235 milhões de unidades vendidas aos canais de distribuição, segundo a Take-Two. O título responde por cerca de metade das quase 480 milhões de unidades da franquia contabilizadas pela empresa.

Nota 99 no Metacritic e recorde no PlayStation

Depois de 13 anos de espera por um novo capítulo da franquia, "GTA 6" estreou com 99 de 100 no Metacritic e empatou com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", lançado em 1998 para o Nintendo 64. A nota, calculada a partir das avaliações da crítica especializada, colocou o game da Rockstar ao lado de um clássico que há décadas ocupa o topo do ranking do site.

No PlayStation, o tamanho da estreia apareceu no número de pessoas que já tinham entrado em Vice City. Em 24 de novembro, cinco dias após o lançamento, a Sony informou que mais de 39 milhões de jogadores únicos haviam iniciado o game. A empresa classificou o título como o maior lançamento da história da plataforma.

O game também bateu o recorde de jogadores simultâneos no PlayStation. A marca mede o pico de pessoas jogando ao mesmo tempo e, segundo a Sony, superou os recordes anteriores de títulos multiplayer, gratuitos e para um jogador na plataforma.

Qual é a história de GTA 6 e onde jogar?

O jogo acompanha Jason e Lucia em Vice City, no estado fictício de Leonida. Quando um golpe que parecia simples dá errado, os dois acabam envolvidos em uma conspiração que se espalha pelo estado e precisam contar um com o outro para sair vivos.

"GTA 6" está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versões digitais na PlayStation Store e na Microsoft Store, além de cópias físicas no varejo.