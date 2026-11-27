'GTA 6': novo jogo da Rockstar movimentou US$ 3,79 bilhões no primeiro dia, ante cerca de US$ 800 milhões do antecessor em 2013 (Rockstar Games/Divulgação/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10h50.
GTA 6 teve um lançamento recorde, movimentando quase US$ 4 bilhões nas primeiras 24 horas e superando as vendas de estreia de GTA 5 em quase cinco vezes. O jogo é o primeiro da série principal em 13 anos e estreou com nota 99 no Metacritic, empatando com um clássico do Nintendo 64. Mais de 39 milhões de jogadores já iniciaram o game no PlayStation.
"GTA 6" levou um dia para movimentar quase US$ 4 bilhões. Segundo a Rockstar Games, o jogo somou US$ 3,79 bilhões em vendas no varejo em todo o mundo até o fim de 19 de novembro, dia da estreia.
Com esse resultado, a Take-Two Interactive, dona da Rockstar, chamou o game de maior lançamento da história do entretenimento.
A demanda já aparecia antes da estreia. Ainda segundo a Rockstar, "GTA 6" vendeu 32,5 milhões de cópias na pré-venda, marca que a empresa aponta como recorde entre plataformas. O jogo é o primeiro capítulo inédito da série principal em 13 anos.
O novo jogo movimentou quase cinco vezes o valor de estreia de "GTA 5". Lançado em 2013, o antecessor somou cerca de US$ 800 milhões no primeiro dia e chegou a US$ 1 bilhão em três dias, de acordo com dados da Reuters e da Associated Press.
Desde então, "GTA 5" somou quase 235 milhões de unidades vendidas aos canais de distribuição, segundo a Take-Two. O título responde por cerca de metade das quase 480 milhões de unidades da franquia contabilizadas pela empresa.
Depois de 13 anos de espera por um novo capítulo da franquia, "GTA 6" estreou com 99 de 100 no Metacritic e empatou com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", lançado em 1998 para o Nintendo 64. A nota, calculada a partir das avaliações da crítica especializada, colocou o game da Rockstar ao lado de um clássico que há décadas ocupa o topo do ranking do site.
No PlayStation, o tamanho da estreia apareceu no número de pessoas que já tinham entrado em Vice City. Em 24 de novembro, cinco dias após o lançamento, a Sony informou que mais de 39 milhões de jogadores únicos haviam iniciado o game. A empresa classificou o título como o maior lançamento da história da plataforma.
O game também bateu o recorde de jogadores simultâneos no PlayStation. A marca mede o pico de pessoas jogando ao mesmo tempo e, segundo a Sony, superou os recordes anteriores de títulos multiplayer, gratuitos e para um jogador na plataforma.
O jogo acompanha Jason e Lucia em Vice City, no estado fictício de Leonida. Quando um golpe que parecia simples dá errado, os dois acabam envolvidos em uma conspiração que se espalha pelo estado e precisam contar um com o outro para sair vivos.
"GTA 6" está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versões digitais na PlayStation Store e na Microsoft Store, além de cópias físicas no varejo.