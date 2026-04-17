Relembre a luta de Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, contra o câncer no cérebro

A lenda do basquete mundial Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Em 2011, o ex-jogador foi diagnosticado com um glioma de baixo grau (tumor cerebral), passando por duas cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Após anos de tratamento, em 2022, declarou-se curado, em entrevista à RedeTV!, e interrompeu a quimioterapia com aprovação médica após exames não mostrarem mais vestígios da doença.

Na época, a fala gerou interpretações de que ele teria abandonado a quimioterapia de forma recente, o que o próprio atleta classificou como um mal-entendido.

O diagnóstico da doença ocorreu quando o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e iniciou o tratamento. Ele havia explicado que a decisão de encerrar as sessões de quimioterapia foi tomada após indicação médica feita anteriormente.

Em entrevista, ele relatou o processo que levou à interrupção do tratamento e associou a decisão à avaliação clínica recebida anos antes.

"Eu fiz quimioterapia, que eu parei esse ano. Eu mesmo decidi parar. O doutor falou, há três anos, que estava pensando em parar com a quimioterapia. Eu falei: o senhor quer me matar, doutor? Aí, continuamos mais dois anos e meio e eu parei no começo desse ano porque, se ele falou dois anos e meio atrás significa que eu estou curado. E foi isso que aconteceu. O papa me abençoou, botou a mão em mim, nunca tinha chegado perto do papa", afirmou.

O ex-jogador também mencionou mudanças na percepção sobre a própria saúde e prioridades pessoais após o tratamento. "Parei (com o tratamento) esse ano, eu mesmo decidi parar. Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim era um terror. E graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor".

Carreira e reconhecimento no basquete

Oscar Schmidt é apontado como um dos principais nomes do basquete brasileiro. Mesmo sem passagem pela NBA, liga norte-americana da modalidade, construiu carreira com atuação em clubes e na seleção.

O ex-atleta soma 49.737 pontos marcados ao longo da carreira, número que o coloca como maior pontuador do basquete em registros históricos não oficiais. A marca supera a de Kareem Abdul-Jabbar, embora não haja validação formal em função da ausência de registros padronizados em parte de sua trajetória.

Em 2013, Oscar foi incluído no Hall da Fama do Basquete, instituição localizada nos Estados Unidos que reúne atletas e profissionais com relevância histórica na modalidade.