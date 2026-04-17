Tadeu Schmidt lamenta a morte do irmão Oscar: 'Minha maior referência'

O apresentador Tadeu Schmidt se manifestou nesta sexta-feira, 17, sobre a morte de seu irmão, Oscar Schmidt. A declaração foi publicada em seu perfil no Instagram, rede social.

A família confirmou o falecimento do ex-jogador no mesmo dia. Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, após passar mal.

De acordo com as informações divulgadas, ele foi encaminhado para atendimento médico logo após o episódio. O ex-atleta chegou a ser levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), unidade próxima à sua residência em Alphaville.

Oscar Schmidt: lenda do basquete morreu nesta sexta-feira, 17 de abril (Buda Mendes/Getty Images)

O pronunciamento de Tadeu Schmidt

"Meu maior ídolo!

Minha maior referência!

Maior exemplo de dedicação e amor à profissão!

Que história incrível você escreveu, meu irmão!

Descanse em paz".

Confirmação da família

A confirmação da morte de Oscar Schmidt foi feita por familiares nesta sexta-feira, 17. Até o momento, não foram detalhadas informações sobre as circunstâncias do atendimento médico ou sobre velório e sepultamento. A causa da morte também não foi informada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória."