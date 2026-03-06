Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 6 horas

Prova de resistência já dura 6 horas

BBB 26: Prova do Líder é de resistência e está sendo disputada em dupla (Reprodução/Gshow)

BBB 26: Prova do Líder é de resistência e está sendo disputada em dupla (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 05h39.

A oitava semana do BBB 26 promete mexer com as estratégias dentro da casa. A produção do reality apresentou uma dinâmica diferente, que inclui liderança em dupla e uma nova regra envolvendo o Anjo e o Castigo do Monstro.

Até às 05h20 desta sexta-feira, 6, a prova ainda acontecia e já dura mais de seis horas. Algumas duplas já deixaram a competição e voltaram para casa.

Quem já saiu da Prova do Líder?

  • Ana Paula Renault e Milena (primeira dupla a sair)
  • Gabriela e Chaiany
  • Babu Santana e Solange Couto
  • Juliano Floss e Samira

Quem segue na disputa?

  • Breno e Leandro Boneco
  • Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach
  • Jordana e Marciele

A liderança será em dupla.

Dinâmica da semana

A semana começou com a tradicional Prova do Líder, mas desta vez com um detalhe importante. A disputa define dois vencedores, que passam a dividir a liderança. A dupla terá poder dentro do jogo e deverá tomar decisões estratégicas que podem influenciar diretamente na formação do Paredão.

No sábado acontece a Prova do Anjo. O vencedor garante o colar que dá direito de imunizar um participante, como ocorre tradicionalmente no programa. Além disso, o Anjo também escolhe quem vai cumprir o Castigo do Monstro, uma consequência que costuma trazer desgaste e exposição para os participantes.

A grande novidade da semana aparece justamente nessa etapa. Durante o programa ao vivo de sábado, o participante que vencer a Prova do Anjo e o brother escolhido para o Castigo do Monstro terão que entrar em consenso para indicar alguém diretamente ao Paredão. Caso cheguem a um acordo, o nome definido pelos dois já estará automaticamente na berlinda. Se não chegarem, os dois vão para o Paredão.

No domingo, o Paredão será formado. Breno está imune pelo Quarto Secreto e não poder ser votado. Os líderes indicarão uma pessoa ao paredão e a casa vota no confessionário. O mais votado também irá para a berlinda, mas vai ter direito a um contragolpe.

Três (ou quatro) participantes vão disputar a Prova Bate e Volta e só um se livrará do Paredão. Na terça, mais um brother dará adeus a disputa pelos R$ 5 milhões.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem venceu a Prova do Líder? Veja o top 10 das mais longas

BBB 26: qual é a dinâmica da oitava semana do reality?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem continua na Prova do Líder? Liderança será em dupla

Mercados

Payroll nos EUA, produção industrial e Embraer: o que move os mercados

Mercado Imobiliário

Brasil vira joia da coroa para a logística. O CEO da DHL explica o motivo

Mundo

Secretário de Defesa diz que não há limites para poder bélico dos EUA na guerra com Irã