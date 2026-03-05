BBB 26: o que Breno descobriu no Quarto Secreto?

O Quarto Secreto do BBB 26 trouxe informações valiosas para Breno após ele vencer o Paredão Falso e deixar temporariamente a casa. Isolado no cômodo, o brother teve acesso a imagens e áudios do confinamento e pôde acompanhar as conversas dos colegas, descobrindo quem realmente está ao seu lado e quem pretende enfrentá-lo no jogo.

Saída comemorada

Logo nas primeiras horas, Breno percebeu que sua eliminação foi comemorada por alguns participantes. Ele viu, por exemplo, Marciele celebrar sua saída, enquanto Alberto Cowboy avaliou que o biólogo estaria “queimado” dentro da casa. As falas reforçaram para o brother que parte do elenco ainda vê seu jogo com desconfiança.

Elogio de Ana Paula

Por outro lado, o Quarto Secreto também revelou possíveis aliados. Breno ouviu conversas positivas sobre ele, especialmente de Ana Paula, que elogiou sua postura no jogo. Mesmo considerando a jornalista uma jogadora estratégica e manipuladora, o brother concluiu que ela pode ser uma parceira importante nas próximas semanas.

Juliano é alvo

Durante a espionagem, Breno também entendeu melhor as movimentações de alguns grupos. Ele percebeu que o grupo liderado por Alberto Cowboy vê Juliano como um alvo prioritário e chegou a discutir possíveis formações de Paredão. Além disso, o brother ouviu comentários de Babu sobre sua postura no jogo, o que o fez reavaliar a relação entre eles.

Todas essas informações foram analisadas por Breno ao lado de Juliano, escolhido por ele para compartilhar a experiência no Quarto Secreto. Os dois chegaram a discutir estratégias para usar o que descobriram de forma seletiva quando voltarem à casa, revelando detalhes apenas para alguns aliados e deixando os demais participantes em dúvida sobre o que realmente aconteceu.

"Esse homem é muito inteligente. Pelo jogo, parabéns. Mas que eu quero te tirar, eu quero" 💬, Breno fala sobre Alberto Cowboy #QuartoSecreto #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Gpf09nWCmt — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.