Esporte

Lesões mudam a Copa 2026 e tiram estrelas do torneio; veja quem ficou de fora

Lista de lesionados reúne desde estrelas consolidadas até jovens que viviam expectativa de disputar a primeira Copa

Copa do Mundo: Problemas físicos às vésperas do torneio alteraram convocações e mudaram cenários para várias seleções (Ian Kington/AFP Photo)

Copa do Mundo: Problemas físicos às vésperas do torneio alteraram convocações e mudaram cenários para várias seleções (Ian Kington/AFP Photo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h06.

A Copa do Mundo de 2026 terá ausências importantes espalhadas por seleções de diferentes continentes. Lesões sofridas durante a temporada deixaram jogadores fora do principal torneio do futebol mundial e obrigaram técnicos a refazer planos às pressas.

Brasil sofre com três desfalques

O Brasil aparece entre os países mais afetados. Rodrygo, do Real Madrid, ficou fora após sofrer uma lesão muscular considerada séria na reta final da temporada europeia. Além dele, Éder Militão, também do Real Madrid, também sofreu uma lesão durante a temporada e está fora da Copa, ampliando os problemas defensivos da seleção.

Outra ausência brasileira foi a de Estêvão, do Chelsea. Tratado como uma das grandes joias da nova geração brasileira, o atacante perdeu a chance de disputar sua primeira Copa justamente no momento em que vivia expectativa de explosão internacional.

Argentina e seleções europeias também estão desfalcadas

A Argentina também sofreu baixas relevantes. Joaquín Panichelli, do Strasbourg, e Juan Foyth, do Villarreal, acabaram cortados por questões físicas e ficaram fora da lista final para o Mundial.

Na Europa, a Holanda perdeu dois nomes importantes. Jerdy Schouten, do PSV e Xavi Simons, do Tottenham, desfalcam a seleção em um momento de renovação da equipe. A ausência de Xavi, principalmente, gerou forte repercussão pelo peso técnico que ele ganhou nos últimos anos.

A Inglaterra não contará com Jack Grealish, do Everton. Já a França perdeu Hugo Ekitike, do Liverpool, atacante que vinha sendo observado como uma das opções ofensivas para o torneio.

A Espanha também teve uma baixa importante com Samu Aghehowa, do Porto. Na Alemanha, Serge Gnabry, do Bayern de Munique, ficou fora após não conseguir recuperação completa antes da convocação final.

Além dessas seleções tradicionais da competição, outros países também contam com baixas importantes para a Copa do Mundo. Confira a lista completa:

  • Rodrygo (Brasil)
  • Éder Militão (Brasil)
  • Estêvão (Brasil)
  • Joaquín Panichelli (Argentina)
  • Juan Foyth (Argentina)
  • Samu Aghehowa (Espanha)
  • Jack Grealish (Inglaterra)
  • Hugo Ekitike (França)
  • Jerdy Schouten (Holanda)
  • Xavi Simons (Holanda)
  • Dejan Kulusevski (Suécia)
  • Takumi Minamino (Japão)
  • Patrick Agyemang (Estados Unidos)
  • Gnabry (Alemanha)
  • Luis Malagón (México)
  • Mohammed Salisu (Gana)
  • Mohamed Hamdy (Egito)
  • Hamza Igamane (Marrocos)
  • Yazan Al-Naimat (Jordânia)
  • Adham Al-Quraishi (Jordânia)
  • Husniddin Aliqulov (Uzbequistão)
  • Jaloliddin Masharipov (Uzbequistão)
  • Lewis Miller (Austrália)
  • Oliver Sail (Nova Zelândia)

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo FIFA de 2026 começa no dia 11 de junho de 2026 e será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição da história com 48 seleções participantes, além de também marcar a estreia do novo formato ampliado do torneio. A final está marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2026 (Roberto SCHMIDT/AFP)

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