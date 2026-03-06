Mercados globais ficam estáveis à espera de dados dos EUA

O mercado de ações global operam com pouca variação nesta sexta-feira, 6. Os investidores estão jogando com cautela, tentando entender se os preços do petróleo vão se estabilizar e observando de perto os títulos do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), os chamados Treasuries.

Enquanto os futuros dos índices S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones praticamente não se mexeram, o índice europeu Stoxx 600 subiu 0,4%. Na Ásia, o MSCI Asia Pacific avançou 0,2%.

As ações deram uma pausa, acompanhando movimentos tranquilos do dólar e dos títulos, enquanto os investidores seguem de olho nos desdobramentos dos ataques militares no Oriente Médio, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Os contratos futuros do S&P 500 quase não se mexeram depois de uma semana de altos e baixos. Isso mostra que os investidores estão tentando recalibrar suas expectativas sobre quanto tempo e impacto terá o conflito envolvendo EUA, Israel e Irã.

Neste cenário, os Treasuries de dez anos subiram um pouco, caminhando para a maior alta semanal em quase um ano, enquanto o mercado espera pelos dados do relatório de empregos de fevereiro (Payroll, em inglês).

Petróleo volta a subir

O petróleo voltou a subir: o barril do Brent se aproxima de US$ 86, pressionado pela paralisação em uma das rotas mais importantes de escoamento de óleo do mundo, o Estreito de Ormuz. O Irã chegou a ameaçar queimar petroleiros que passassem por lá.

Apesar de uma queda inicial no pregão asiático, causada pelas discussões do governo americano sobre como controlar os preços de energia, o petróleo caminha para a maior alta semanal desde 2022.

Essa valorização traz preocupação sobre um novo pico de inflação. Fontes ouvidas pela Bloomberg dizem que o cenário assusta, especialmente depois do rali recente das ações, puxado por apostas em inteligência artificial (IA).

O foco agora é o Payroll que sai hoje, já que espera-se uma desaceleração nas contratações em relação ao forte crescimento de janeiro, ou seja, a economia deve criar menos empregos.

Incerteza de duração da guerra pesa

O que mais pesa no humor do mercado é a incerteza sobre quanto vai durar o conflito no Oriente Médio. O estrategista sênior da XP Investimentos, Marco Oviedo, disse à Bloomberg que o que realmente importa é se a guerra vai durar dias, semanas ou mais.

A expectativa ainda é de um conflito curto, mas a postura firme do Irã mantém a tensão alta.