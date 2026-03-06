BBB 26: além do Líder, Anjo e Monstro poderão indicar alguém ao Paredão; entenda

No BBB 26, a formação do paredão terá uma dinâmica inédita nesta semana. Além das indicações tradicionais, um participante será enviado à berlinda por uma decisão em consenso.

O responsável pela escolha será o anjo da semana, definido na prova de sábado, 7, junto com o participante escolhido para o monstro. Os dois terão que entrar em acordo para indicar outro participante ao paredão.

Caso não cheguem a um consenso, ambos serão automaticamente emparedados.

Contragolpe e bate e volta

Outro elemento da dinâmica envolve o participante mais votado pela casa.

Além de ir ao paredão, ele terá o direito de indicar outro participante para a berlinda em um contragolpe.

Com exceção da indicação feita pelo líder, todos os emparedados disputam a prova Bate e Volta, que pode retirar um dos participantes do paredão.

Liderança compartilhada

Nesta semana, a liderança será dividida entre dois participantes.

Os líderes vão compartilhar o Quarto do Líder, a indicação direta ao paredão e o poder do Barrado no Baile.

Dinâmica da semana

Quinta-feira, 5

Prova do líder define a dupla vencedora, que assume a liderança compartilhada.

Sábado, 7

Prova do anjo. O vencedor escolhe o monstro e os dois precisam indicar alguém ao paredão em consenso.

Domingo, 8

Formação do paredão com quatro indicações:

Um emparedado pelo consenso entre anjo e monstro (ou ambos no paredão, caso não haja acordo)

Um indicado pelos líderes

O mais votado pela casa

Um contragolpe do mais votado pela casa

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.