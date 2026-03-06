Guerra entre Israel, EUA e Irã chega ao 7º dia com novos bombardeios em Teerã

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no sétimo dia nesta sexta-feira, 6, com novos bombardeios em Teerã, ataques israelenses no Líbano e declarações do presidente Donald Trump sobre o futuro político iraniano após a morte do líder supremo Ali Khamenei.

Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter iniciado uma nova onda de ataques em larga escala contra o que classificaram como “infraestrutura do regime” iraniano na capital do país.

Minutos após o anúncio, a televisão estatal iraniana relatou explosões nas regiões oeste e leste de Teerã.

Ao mesmo tempo, Israel intensificou bombardeios contra posições do Hezbollah em Beirute, especialmente nos subúrbios do sul controlados pelo grupo.

Segundo o Exército israelense, os alvos incluíram centros de comando e depósitos de armas da milícia apoiada pelo Irã.

EUA ampliam ofensiva militar no Irã

Autoridades militares americanas afirmaram nesta quinta-feira, 5, que os Estados Unidos ampliaram a campanha aérea contra o Irã nas últimas horas.

De acordo com o comandante do Comando Central dos EUA, almirante Brad Cooper, forças americanas atingiram um navio iraniano usado como plataforma para aeronaves não tripuladas.

Segundo o militar, a embarcação tem dimensões semelhantes às de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial e foi atingida por ataques recentes, estando “em chamas” durante a coletiva.

Cooper também afirmou que bombardeiros estratégicos Northrop B-2 Spirit lançaram dezenas de bombas penetrantes de cerca de 900 quilos contra lançadores de mísseis balísticos instalados em profundidade no território iraniano.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo comando militar, as forças americanas já atingiram cerca de 2 mil alvos no Irã desde o início da ofensiva.

Entre os equipamentos empregados nas operações estão bombardeiros Boeing B-52 Stratofortress, caças Lockheed Martin F-35 Lightning II e drones kamikaze utilizados em ataques de precisão.

Trump descarta tropas terrestres

Em entrevista à emissora NBC News, Trump descartou a possibilidade de envio de tropas terrestres americanas ao Irã neste momento.

Segundo o presidente, discutir uma invasão seria “uma perda de tempo”, já que o país teria sofrido danos militares significativos nos primeiros dias da ofensiva.

Trump também minimizou declarações do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, que havia alertado que uma eventual invasão terrestre seria um “desastre”.

“Eles perderam tudo. Perderam a Marinha. Perderam tudo o que poderiam perder”, disse Trump à emissora.

Apesar de descartar a invasão por terra, o presidente afirmou que gostaria de ver a atual estrutura de poder do Irã removida após a morte de Khamenei.

“Queremos entrar e limpar tudo rapidamente”, afirmou.

Disputa sobre o próximo líder do Irã

Trump também disse que pretende ter participação na escolha da nova liderança iraniana.

O presidente afirmou considerar “inaceitável” a possibilidade de Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo morto, assumir o comando do país.

Segundo ele, permitir que aliados do antigo regime assumam o poder poderia levar à reconstrução da estrutura política e militar iraniana em poucos anos.

“O Irã ficará dizimado por cerca de dez anos antes de poder se reconstruir”, afirmou Trump.