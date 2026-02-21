BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje? Veja como foi o círculo de fogo

A prova do anjo do BBB26 disputada neste sábado, 14, foi vencida por Chaiany.

A dinâmica foi um círculo de fogo com duas fases. A primeira parte da prova os participantes se eliminavam após sorteio feito pelo líder.

Na segunda, os quatro jogadores disputaram um quiz com oito perguntas sobre eles mesmos.

O novo Anjo foi quem somou menos pontos ao fim da rodada.

Como foi a prova do Anjo?

Na primeira fase, os participantes formaram um círculo no gramado. O jogo começa com uma urna, e o Líder Jonas Sulzbach selecionou uma “carinha” de um participante.

A pessoa sorteada escolheu alguém para eliminar. O escolhido teve que levar consigo mais uma pessoa que estivesse obrigatoriamente ao seu lado — à direita ou à esquerda. As imagens dos dois eliminados foram incineradas. O processo se repetiu até restou apenas quatro finalistas.

Na fase final, os quatro jogadores disputaram um quiz com oito perguntas sobre eles mesmos. Cada voto valia um ponto para quem foi escolhido. Não era permitido votar em si. O novo Anjo foi quem somou menos pontos ao fim da rodada.

Quem eliminou quem na prova do anjo?

Juliano Floss eliminou o Alberto Cowboy, que entre Gabriela e Jordana, puxou Gabriela.

Leandro Boneco eliminou a Maxiane, que entre Jordana e Marciele, puxou Jordana.

Chaiany eliminou a Marciele, que entre Breno e Boneco, escolheu o Boneco.

Babu eliminou a Ana Paula Renault, que entre Milena e Juliano, escolheu Juliano.

Breno eliminou Babu, que entre Solange e Chaiany, escolheu eliminar Chaiany

Pontuação das perguntas

Milena teve 12 votos

Samira teve 5 votos

Chaiany teve 4 votos

Breno teve 10 votos

Perguntas da fase principal

Quem vai mais longe no BBB? Quem te incomoda mais? Quem mete os pés pelas mãos? Quem está mais confortável no jogo? Quem é o mais esperto? Quem tem o jeito mais diferente comparando com você? Quem deveria segurar mais a língua? De quem você vai lembrar mais — por bons ou maus motivos — ao sair do BBB?

Quem é o anjo da semana?

Chaiany venceu a prova é o anjo da semana.

Quem é o líder da semana?

Jonas é o atual líder. Ele deverá indicar alguém ao paredão e garantiu sua permanência por mais uma semana.

Como funciona a dinâmica da semana do BBB 26

Após a Prova do Líder, os participantes encaram o Sincerinho nesta sexta-feira, 20, em que cada um aponta quais seriam as três pessoas do seu “Paredão perfeito”.

No sábado, 21, o dia será mais movimentado: além da Prova do Anjo de sempre, o Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo à noite.

Quem atender escolhe uma das três pessoas citadas no próprio “Paredão perfeito” para o Duelo de Risco. Do duelo, uma pessoa fica emparedada e a outra sai imune.

No domingo, 22, entram em cena as consequências: a imunidade do Duelo de Risco, a imunidade do Anjo (com a opção de proteger duas pessoas se abrir mão do vídeo da família), a indicação do Líder e o voto da casa.

O emparedado pelo Duelo de Risco dá um Contragolpe. Em seguida, o poder comprado por Alberto Cowboy na Máquina do Poder retira um participante da Prova Bate e Volta, mandando-o direto ao Paredão. Com isso, dois disputam a prova, um se salva, e fica formado o Paredão triplo.

Cronograma da semana

Sexta, 20

Sincerinho

Sábado, 21

Prova do Anjo

Big Fone

Duelo de Risco

Domingo, 22

Presente do Anjo

Formação de Paredão

Prova Bate e Volta

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.