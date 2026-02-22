Pop

BBB 26: que horas começa o programa neste domingo? Hoje tem Paredão

Edição desse domingo vai mostrar os desdobramentos da semana e formar mais um paredão

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 26 (Fábio Rocha/Globo/Divulgação)

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 26 (Fábio Rocha/Globo/Divulgação)

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar o sexto Paredão do programa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

