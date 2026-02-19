Mapa das alianças: veja quem é aliado de quem no BBB 26

Desde os primeiros dias do BBB 26, o confinamento começou a estruturar-se em torno de alianças que, a essa altura, já influenciam diretamente o andamento das votações e das dinâmicas dentro da casa. O clima geral refletiu uma divisão clara entre participantes que buscam proteção mútua e aqueles que tentam se posicionar estrategicamente diante das próximas eliminações.

Ana Paula e aliados

Um dos grupos mais visíveis tem Ana Paula Renault como figura central, cercada por aliados como Samira, Milena, Juliano, Leandro, Chaiany, Solange e Babu. Essa frente costuma dialogar frequentemente sobre possíveis indicações ao Paredão e reforça sua coesão em votações conjuntas. Embora unidos, diálogos entre Babu Santana e Solange Couto indicam que o grupo pode rachar em breve. Breno também votou com o grupo nos últimos paredões, apesar da relação que mantinha com Maxiane e Marciele.

Todos contra Ana Paula

Do outro lado, jogam juntos Alberto, Jonas, Jordana, Marciele, Maxiane e Gabriela. Esse grupo une jogadores que compartilham algo em comum: estão contra o jogo de Ana Paula Renault. Embora menores em número, por causa das expulsões de Sol Vega e Edilson, e da eliminação de Sarah Andrade, juntos eles tentam contra-atacar nas formações de paredão. No último, conseguiram indicar Samira pelos votos da casa, mostrando que uma boa estratégia prevalece aos números.

Novos grupos?

Com os desdobramentos da edição, novos grupos podem surgir a partir de brigas entre aliados. Marcelo (eliminado na última terça-feira, 17), Breno, Maxiane e Marciele costumavam jogar juntos, mas desavenças entre eles dividiram o grupo.

Até o final do programa, em abril, novas alianças e inimizades podem surgir, ainda mais numa edição tão dinâmica quanto o Big Brother Brasil 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.