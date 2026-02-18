Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem comprou a caixa premiada na Máquina do Poder?

Dinâmica permite que brothers comprem poderes com suas estalecas

BBB 26: reality estreou a dinâmica "Máquia do Poder" que vai permitir Cowboy de vetar uma pessoa na Prova Bate e Volta. (Reprodução/Gshow)

BBB 26: reality estreou a dinâmica "Máquia do Poder" que vai permitir Cowboy de vetar uma pessoa na Prova Bate e Volta. (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h57.

Na manhã desta quarta-feira, 18, o Big Brother Brasil 26 inaugurou mais uma dinâmica na casa: a Máquina do Poder.

Os brothers fizeram uma fila e tiveram que escolher caixas para "comprar" com suas estalecas. Elas eram numeradas, e os participantes não sabiam o conteúdo.

O gabarito da prova foi liberado antes para o público. A caixa com o poder, de número 6, permite que o comprador vete uma pessoa da Prova Bate e Volta no domingo, 22.

Coincidentemente, objeto premiado ficou por último e Cowboy a escolheu por ser a única restante na competição. O veterano gastou 150 estalecas na compra. Outros brothers compraram coisas como bananadas, anel de plástico e língua de sogra.

Veja o que cada participante comprou às cegas:

  • Jonas Sulzbach: bananadas
  • Marciele: pirulito
  • Jonas Sulzbach: língua de sogra
  • Marciele: cartão "não ganhou nada"
  • Leandro Boneco: dinossauro de plástico
  • Alberto Cowboy: COLAR DO PODER
  • Jonas Sulzbach: bala de coco
  • Leandro Boneco: balas
  • Maxiane: patinho de borracha
  • Jonas Sulzbach: anel de plástico
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Quando estreia o 6º e último episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Quantos episódios tem a 1ª temporada de 'Heated Rivalry'?

Quando estreiam os novos episódios de 'Heated Rivalry' na HBO Max?

Carnaval do Rio: apuração nesta quarta define campeã e descarta metade das notas; entenda

Mais na Exame

Pop

Quando estreia o 6º e último episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Brasil

As novas pesquisas para presidente e governos estaduais da semana

Mercados

A Apple não entrou na corrida da IA — mas pode ter vencido mesmo assim

Mundo

Peru: quem são os candidatos a presidente e como será a eleição-relâmpago