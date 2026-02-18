BBB 26: quem comprou a caixa premiada na Máquina do Poder?

BBB 26: reality estreou a dinâmica "Máquia do Poder" que vai permitir Cowboy de vetar uma pessoa na Prova Bate e Volta. (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h57.
Na manhã desta quarta-feira, 18, o Big Brother Brasil 26 inaugurou mais uma dinâmica na casa: a Máquina do Poder.
Os brothers fizeram uma fila e tiveram que escolher caixas para "comprar" com suas estalecas. Elas eram numeradas, e os participantes não sabiam o conteúdo.
O gabarito da prova foi liberado antes para o público. A caixa com o poder, de número 6, permite que o comprador vete uma pessoa da Prova Bate e Volta no domingo, 22.
Coincidentemente, objeto premiado ficou por último e Cowboy a escolheu por ser a única restante na competição. O veterano gastou 150 estalecas na compra. Outros brothers compraram coisas como bananadas, anel de plástico e língua de sogra.