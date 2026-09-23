Dia dos Filhos: 20 frases para enviar no WhatsApp e compartilhar no Instagram

O Dia dos Filhos é uma oportunidade para transformar carinho em palavras. A data pode render uma mensagem especial no WhatsApp, uma legenda para uma foto ou uma publicação nas redes sociais.

Para quem procura inspiração para homenagear os filhos, reunimos 20 frases que combinam com diferentes momentos e estilos de declaração.

Quando é comemorado o Dia dos Filhos?

O 23 de setembro é celebrado como o Dia Mundial dos Filhos em Portugal. No Brasil, a data ainda não faz parte de um calendário oficial de comemorações, mas vem ganhando popularidade entre os brasileiros, seguindo a tradição portuguesa.

Nos Estados Unidos, a celebração acontece em 11 de agosto, com o National Son’s and Daughter’s Day, ou Dia Nacional do Filho e da Filha.

Na Coreia do Sul, existe o Dia dos Verdadeiros Filhos, promovido pela Igreja da Unificação. A comemoração ocorre no primeiro dia do décimo mês do calendário lunar.

Frases para o Dia dos Filhos

"Ser seu pai ou sua mãe é um dos maiores presentes que a vida me deu." "Filho, você trouxe um novo significado para o amor e para a minha vida." "Que você nunca se esqueça do quanto é amado e do orgulho que sinto por você." "Meu amor por você cresce a cada dia e acompanha cada passo da sua história." "Ter você como filho é celebrar a vida todos os dias." "Você é parte das minhas melhores lembranças e dos meus maiores sonhos." "Filho, onde quer que a vida leve você, meu amor sempre estará por perto." "Acompanhar seu crescimento é uma das maiores alegrias da minha vida." "Que seu caminho seja cheio de sonhos, descobertas e motivos para sorrir." "Você chegou para deixar minha história mais bonita e cheia de significado."

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