BBB 26: como será a prova do Anjo? Entenda a dinâmica e veja gabarito

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h31.
Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 16h26.
A Prova do Anjo do BBB 26 acontece neste sábado, 21, e dará ao vencedor o colar da imunidade para proteger um participante na Formação do Paredão de domingo, 22. A dinâmica foi detalhada pelo Gshow e será dividida em duas etapas.
Na primeira fase, os participantes formam um círculo no gramado. O jogo começa com uma urna, e o Líder Jonas Sulzbach seleciona uma “carinha” de um participante.
A pessoa sorteada escolhe alguém para eliminar. O escolhido deve levar consigo mais uma pessoa que esteja obrigatoriamente ao seu lado — à direita ou à esquerda. As imagens dos dois eliminados são incineradas. O processo se repete até restarem quatro finalistas.
Na fase final, os quatro jogadores disputam um quiz com oito perguntas sobre eles mesmos. Cada voto vale um ponto para quem é escolhido. Não é permitido votar em si. O novo Anjo será quem somar menos pontos ao fim da rodada.
Se houver empate após a oitava pergunta, a disputa segue para rodadas extras até que apenas um participante termine com menos pontos. Todos continuam votando, mas apenas os empatados permanecem na disputa direta.
Além da imunidade tradicional, o vencedor poderá optar entre assistir a um vídeo da família ou conceder uma imunidade extra a outro participante.
A dinâmica antecede a Formação do Paredão e deve influenciar as estratégias dentro da casa.