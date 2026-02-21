Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: como será a prova do Anjo? Entenda a dinâmica e veja gabarito

Dinâmica terá eliminação em círculo e quiz com até 30 perguntas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h31.

Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 16h26.

A Prova do Anjo do BBB 26 acontece neste sábado, 21, e dará ao vencedor o colar da imunidade para proteger um participante na Formação do Paredão de domingo, 22. A dinâmica foi detalhada pelo Gshow e será dividida em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes formam um círculo no gramado. O jogo começa com uma urna, e o Líder Jonas Sulzbach seleciona uma “carinha” de um participante.

A pessoa sorteada escolhe alguém para eliminar. O escolhido deve levar consigo mais uma pessoa que esteja obrigatoriamente ao seu lado — à direita ou à esquerda. As imagens dos dois eliminados são incineradas. O processo se repete até restarem quatro finalistas.

Na fase final, os quatro jogadores disputam um quiz com oito perguntas sobre eles mesmos. Cada voto vale um ponto para quem é escolhido. Não é permitido votar em si. O novo Anjo será quem somar menos pontos ao fim da rodada.

Perguntas da fase principal

  1. Quem vai mais longe no BBB?
  2. Quem te incomoda mais?
  3. Quem mete os pés pelas mãos?
  4. Quem está mais confortável no jogo?
  5. Quem é o mais esperto?
  6. Quem tem o jeito mais diferente comparando com você?
  7. Quem deveria segurar mais a língua?
  8. De quem você vai lembrar mais — por bons ou maus motivos — ao sair do BBB?

Se houver empate após a oitava pergunta, a disputa segue para rodadas extras até que apenas um participante termine com menos pontos. Todos continuam votando, mas apenas os empatados permanecem na disputa direta.

Perguntas de desempate

  • Quem poderia estar muito melhor no jogo?
  • Quem está se achando?
  • Quem é mais sensível?
  • Quem mais se parece com você?
  • Quem mais quebrou a cara nesse jogo?
  • Quem é mais inteligente?
  • Quem consegue enganar melhor os adversários?
  • Quem é mais transparente?
  • Quem é a pessoa mais antipática?
  • Quem é mais humilde?
  • Quem é o mais inseguro?
  • Quem é a pessoa mais observadora?
  • Quem é a pessoa mais carinhosa?
  • Quem é a pessoa mais comunicativa?
  • Quem é a pessoa mais trapaceira?
  • Quem é a pessoa mais prestativa?
  • Quem é o mais difícil de conviver?
  • Quem é a pessoa mais comilona?
  • Quem é a pessoa mais fútil?
  • Quem é mais racional?
  • Quem é a pessoa mais oportunista?
  • Quem é a pessoa mais educada?

Anjo poderá escolher benefício extra

Além da imunidade tradicional, o vencedor poderá optar entre assistir a um vídeo da família ou conceder uma imunidade extra a outro participante.

A dinâmica antecede a Formação do Paredão e deve influenciar as estratégias dentro da casa.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje? Veja como foi o círculo de fogo

'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?

'Heated Rivalry': quando estreia a 2ª temporada da série?

BBB 26: Que horas toca o Big Fone hoje?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje? Veja como foi o círculo de fogo

Mundo

EUA mantém Brasil sob investigação mesmo após decisão da Suprema Corte

Ciência

NASA adia lançamento do Artemis II devido a problemas técnicos

ESG

Restauração florestal eficiente já é realidade e Brasil precisa escalar esse modelo