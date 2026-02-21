BBB 26: como será a prova do Anjo? Entenda a dinâmica e veja gabarito

A Prova do Anjo do BBB 26 acontece neste sábado, 21, e dará ao vencedor o colar da imunidade para proteger um participante na Formação do Paredão de domingo, 22. A dinâmica foi detalhada pelo Gshow e será dividida em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes formam um círculo no gramado. O jogo começa com uma urna, e o Líder Jonas Sulzbach seleciona uma “carinha” de um participante.

A pessoa sorteada escolhe alguém para eliminar. O escolhido deve levar consigo mais uma pessoa que esteja obrigatoriamente ao seu lado — à direita ou à esquerda. As imagens dos dois eliminados são incineradas. O processo se repete até restarem quatro finalistas.

Na fase final, os quatro jogadores disputam um quiz com oito perguntas sobre eles mesmos. Cada voto vale um ponto para quem é escolhido. Não é permitido votar em si. O novo Anjo será quem somar menos pontos ao fim da rodada.

Perguntas da fase principal

Quem vai mais longe no BBB? Quem te incomoda mais? Quem mete os pés pelas mãos? Quem está mais confortável no jogo? Quem é o mais esperto? Quem tem o jeito mais diferente comparando com você? Quem deveria segurar mais a língua? De quem você vai lembrar mais — por bons ou maus motivos — ao sair do BBB?

Se houver empate após a oitava pergunta, a disputa segue para rodadas extras até que apenas um participante termine com menos pontos. Todos continuam votando, mas apenas os empatados permanecem na disputa direta.

Perguntas de desempate

Quem poderia estar muito melhor no jogo?

Quem está se achando?

Quem é mais sensível?

Quem mais se parece com você?

Quem mais quebrou a cara nesse jogo?

Quem é mais inteligente?

Quem consegue enganar melhor os adversários?

Quem é mais transparente?

Quem é a pessoa mais antipática?

Quem é mais humilde?

Quem é o mais inseguro?

Quem é a pessoa mais observadora?

Quem é a pessoa mais carinhosa?

Quem é a pessoa mais comunicativa?

Quem é a pessoa mais trapaceira?

Quem é a pessoa mais prestativa?

Quem é o mais difícil de conviver?

Quem é a pessoa mais comilona?

Quem é a pessoa mais fútil?

Quem é mais racional?

Quem é a pessoa mais oportunista?

Quem é a pessoa mais educada?

Anjo poderá escolher benefício extra

Além da imunidade tradicional, o vencedor poderá optar entre assistir a um vídeo da família ou conceder uma imunidade extra a outro participante.

A dinâmica antecede a Formação do Paredão e deve influenciar as estratégias dentro da casa.