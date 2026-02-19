Poder de Cowboy muda estratégia e redesenha o próximo Paredão

BBB 26: Cowboy conquista vantagem estratégica e interfere diretamente na formação da berlinda (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19h46.
A formação do próximo Paredão no Big Brother Brasil 26 ganhou novos contornos após a conquista do colar do poder por Alberto Cowboy. A dinâmica da semana colocou nas mãos do participante o poder de vetar alguém da Prova Bate e Volta.
O "mercado" havia sido anunciado na noite de terça-feira, 17, pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que a nova dinâmica substituiria o antigo leilão do Poder Curinga e daria vantagens na formação do Paredão.
Com o poder adquirido na "Máquina do Poder", Cowboy passa a ter influência direta na formação da berlinda, colocando um brother direto para o paredão, sem direito a escape.
|Participante
|Item adquirido
|Alberto Cowboy
|Colar do Poder (veto na Prova Bate e Volta)
|Jonas Sulzbach
|Bananadas, língua de sogra, bala de coco e anel de plástico
|Marciele
|Pirulito e cartão “não ganhou nada”
|Leandro Boneco
|Dinossauro de plástico e balas
|Maxiane
|Patinho de borracha
