Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Poder de Cowboy muda estratégia e redesenha o próximo Paredão

Dinâmica da Máquina do Poder garante veto decisivo a Alberto Cowboy

BBB 26: Cowboy conquista vantagem estratégica e interfere diretamente na formação da berlinda (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Cowboy conquista vantagem estratégica e interfere diretamente na formação da berlinda (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19h46.

A formação do próximo Paredão no Big Brother Brasil 26 ganhou novos contornos após a conquista do colar do poder por Alberto Cowboy. A dinâmica da semana colocou nas mãos do participante o poder de vetar alguém da Prova Bate e Volta.

O "mercado" havia sido anunciado na noite de terça-feira, 17, pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que a nova dinâmica substituiria o antigo leilão do Poder Curinga e daria vantagens na formação do Paredão.

Com o poder adquirido na "Máquina do Poder", Cowboy passa a ter influência direta na formação da berlinda, colocando um brother direto para o paredão, sem direito a escape.

O que cada participante comprou na Máquina do Poder?

ParticipanteItem adquirido
Alberto CowboyColar do Poder (veto na Prova Bate e Volta)
Jonas SulzbachBananadas, língua de sogra, bala de coco e anel de plástico
MarcielePirulito e cartão “não ganhou nada”
Leandro BonecoDinossauro de plástico e balas
MaxianePatinho de borracha

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Em novo trailer, ‘Toy Story 5’ coloca vício em telas como ameaça aos brinquedos

Durante turnê, AC/DC oferecerá ativação gratuita em São Paulo com shows, loja e pub

Carnaval 2026: veja quais escolas de samba foram rebaixadas no Rio de Janeiro

Veja quais foram as escolas de samba rebaixadas em SP

Mais na Exame

Mundo

Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza: 'Temos trajetória nessas operações'

Um conteúdo Esfera Brasil

Ampliar inclusão de mulheres no mercado pode acelerar o PIB do Brasil, diz FMI 

Marketing

Insider promove 2ª edição de premiação para criadores de conteúdo

Tecnologia

Sony anuncia fechamento de estúdio responsável por 'God of War' e 'Shadow of The Colossus'