BBB 26: quem está no top 5? Veja lista completa

O BBB 26 entrou na fase decisiva, com cinco participantes ainda na disputa pelo prêmio milionário. Ana Paula Renault, Jordana, Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena seguem na casa após semanas marcadas por eliminações e mudanças no jogo.

A definição do top 5 ocorre após a eliminação de Gabriela, e marca a contagem regressiva para a final da temporada.

Top 5 do BBB 26

Ana Paula Renault

A sister retornou ao reality como integrante do grupo Veteranos, uma década após sua primeira participação. A participante já enfrentou o Paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Líder ao longo da edição.

Sua trajetória inclui embates com outros participantes e momentos decisivos no jogo.

Jordana

A participante entrou no programa após ser escolhida pelo público na Casa de Vidro da Região Centro-Oeste. A sister enfrentou o Paredão quatro vezes e soma vitórias em uma Prova do Líder e uma Prova do Anjo.

Ao longo da temporada, construiu alianças e protagonizou confrontos diretos.

Juliano Floss

Já Juliano é representante do grupo Camarote e permanece na disputa após enfrentar o Paredão três vezes. O participante venceu duas Provas do Líder e teve atuação marcada por estratégias e alianças dentro da casa.

Leandro

O brother entrou no reality pelo Quarto Branco e já passou por cinco Paredões. O participante também venceu uma Prova do Anjo e ganhou destaque por sua postura no jogo e decisões estratégicas ao longo da temporada.

Milena

Milena foi escolhida pelo público na Casa de Vidro da Região Sudeste. A confinada soma duas vitórias na Prova do Anjo e já enfrentou o Paredão três vezes. Sua trajetória inclui embates com outros participantes durante a edição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.