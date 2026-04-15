BBB 26: Jordana ou Juliano Floss? Enquete mostra quem deve sair no Paredão

Redação Exame
Publicado em 15 de abril de 2026 às 15h46.
O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite de terça-feira, 14, e colocou Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss na berlinda, após a eliminação de Gabriela.
O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss para completar a formação.
A eliminação vai acontecer nesta quinta-feira, 16.
O levantamento das 15h desta quarta-feira, 15, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra que Jordana deve deixar o BBB 26 na quinta-feira.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 6,94% x Jordana 52,04% x Juliano Floss 41,02%
YouTube: Ana Paula Renault 6,64% x Jordana 55,68% x Juliano Floss 38,26%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,16% x Jordana 70,14% x Juliano Floss 27,71%
Instagram: Ana Paula Renault 2,18% x Jordana 73,65% x Juliano Floss 24,18%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,66% x Jordana 66,49% x Juliano Floss 30,05%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,15%, seguida por Juliano Floss, com 33,34%, e Ana Paula Renault, com 4,64%.
O levantamento soma 4.764.758 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 63,02%. Agora, aparece com 62,15%, uma leve oscilação de 0,87 ponto percentual para baixo, mas ainda segue à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.