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BBB 26: quem está no 16º Paredão? Veja quem votou em quem

Dinâmica do 'Sonho do Poder', votação da casa e decisão do Líder definiram a berlinda

BBB 26: 16º Paredão do reality foi definido neste domingo, 12 (gshow/Reprodução)

BBB 26: 16º Paredão do reality foi definido neste domingo, 12 (gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05h31.

O 16º Paredão do BBB 26 foi formado na noite deste domingo, 12, em mais uma rodada acelerada do reality. Estão na berlinda Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss.

A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 14.

Como foi a formação do 16º Paredão do BBB 26

A definição seguiu a dinâmica tradicional, com o acréscimo do "Sonho do Poder". Na parte da tarde, Jordana escolheu o doce premiado e pôde indicar um brother direto para a berlinda.

Portanto, o Paredão foi definido da seguinte forma:

  • A Líder, Jordana, indicou Ana Paula Renault;
  • O mais votado pela casa foi Gabriela; e
  • O "Sonho do Poder" colocou Juliano Floss na berlinda.

Quem votou em quem

Após a indicação da Líder, os participantes foram ao Confessionário para definir os demais rumos da votação.

  • Ana Paula Renault indicou Gabriela;
  • Juliano Floss também escolheu Gabriela;
  • Leandro Boneco seguiu o mesmo caminho e mirou na Gabriela;
  • Gabriela direcionou seu voto a Juliano Floss;
  • Milena votou em Gabriela.

Reality aconteceu em duas partes

O domingo foi dividido em dois momentos. À tarde, Marciele foi eliminada no 15º Paredão, e os participantes enfrentaram a dinâmica do "Sonho do Poder", que garantiu a vantagem à Jordana.

Já à noite, após o Fantástico, aconteceram a Prova do Líder e, na sequência, a formação de mais um Paredão.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

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