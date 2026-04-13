BBB 26: quem está no 16º Paredão? Veja quem votou em quem

O 16º Paredão do BBB 26 foi formado na noite deste domingo, 12, em mais uma rodada acelerada do reality. Estão na berlinda Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss.

A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 14.

Como foi a formação do 16º Paredão do BBB 26

A definição seguiu a dinâmica tradicional, com o acréscimo do "Sonho do Poder". Na parte da tarde, Jordana escolheu o doce premiado e pôde indicar um brother direto para a berlinda.

Portanto, o Paredão foi definido da seguinte forma:

A Líder, Jordana, indicou Ana Paula Renault;

O mais votado pela casa foi Gabriela; e

O "Sonho do Poder" colocou Juliano Floss na berlinda.

Quem votou em quem

Após a indicação da Líder, os participantes foram ao Confessionário para definir os demais rumos da votação.

Ana Paula Renault indicou Gabriela ;

indicou ; Juliano Floss também escolheu Gabriela ;

também escolheu ; Leandro Boneco seguiu o mesmo caminho e mirou na Gabriela ;

seguiu o mesmo caminho e mirou na ; Gabriela direcionou seu voto a Juliano Floss ;

direcionou seu voto a ; Milena votou em Gabriela.

Reality aconteceu em duas partes

O domingo foi dividido em dois momentos. À tarde, Marciele foi eliminada no 15º Paredão, e os participantes enfrentaram a dinâmica do "Sonho do Poder", que garantiu a vantagem à Jordana.

Já à noite, após o Fantástico, aconteceram a Prova do Líder e, na sequência, a formação de mais um Paredão.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.