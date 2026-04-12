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BBB 26: quem venceu a Prova do Líder? Participante já garantiu vaga no top 5

Disputa aconteceu neste domingo, 12, após uma tarde intensa de eliminação e dinâmica

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite deste domingo, 12 (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite deste domingo, 12 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 23h53.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 00h01.

O modo turbo segue acelerando o BBB 26. Na noite deste domingo, 12, logo após o Fantástico, Jordana venceu a Prova do Líder e garantiu o comando da casa nessa reta final.

Como foi a prova

A disputa foi dividida em três fases e exigiu memória, atenção e agilidade. Os participantes precisaram observar peças em um gabarito e, em seguida, posicioná-las corretamente. Após completar as etapas, era necessário apertar um botão para pausar o cronômetro.

Venceria quem concluísse as três fases no menor tempo e com menos erros. Jordana empatou com Gabriela com apenas um erro, mas levou a melhor ao registrar o menor tempo da prova e garantir a liderança inédita.

Com a vitória, a sister conquistou imunidade no 16º Paredão e o poder de indicar um participante diretamente à berlinda, que será formada ainda nesta noite.

Já com vaga garantida no top 5, Jordana recebe duas pulseiras extras e escolhe Gabriela e Leandro para o VIP.

VIP e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jordana
  • Gabriela
  • Leandro Boneco

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Ana Paula Renault
  • Juliano Floss
  • Milena

Tarde agitada no reality

A definição da liderança veio após uma tarde intensa no programa. Mais cedo, Marciele foi eliminada no 15º Paredão. Na sequência, os participantes enfrentaram a dinâmica do "Sonho do Poder", que garantiu uma vantagem estratégica para Jordana na formação da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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