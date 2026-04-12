BBB 26: veja quem venceu o 'Sonho do Poder' e indicará alguém ao Paredão

Logo após a eliminação de Marciele no BBB 26, o programa seguiu o "modo turbo" e já realizou a dinâmica "Sonho do Poder". Jordana levou a melhor e garantiu uma vantagem estratégica na reta final do reality.

Como funcionou a dinâmica?

Os participantes precisaram escolher um sonho, o doce popular de padarias, sendo que apenas um deles estava premiado. O público definiu que o de Caramelo seria o "Sonho do Poder".

Jordana, a penúltima a escolher, encontrou o doce correto e garantiu o direito de indicar um brother diretamente ao Paredão, mas só será informada da vantagem durante a formação da berlinda.

Veja qual doce cada participante escolheu:

Ana Paula - Mirtilo

Boneco - Creme

Gabriela - Morango

Jordana - Caramelo

Juliano Floss - Pistache

Milena - Brigadeiro

O que vem a seguir

A programação do reality continua ainda neste domingo. Após o Fantástico, às 23h10, o público acompanha a Prova do Líder, seguida pela formação de mais um Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.