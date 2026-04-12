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BBB 26: veja quem venceu o 'Sonho do Poder' e indicará alguém ao Paredão

Dinâmica foi realizada após a eliminação de Marciele neste domingo, 12

Sister garantiu o direito de indicar alguém ao Paredão na dinâmica 'Sonho do Poder' (Reprodução / TV Globo)

Sister garantiu o direito de indicar alguém ao Paredão na dinâmica 'Sonho do Poder' (Reprodução / TV Globo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18h38.

Última atualização em 12 de abril de 2026 às 18h39.

Logo após a eliminação de Marciele no BBB 26, o programa seguiu o "modo turbo" e já realizou a dinâmica "Sonho do Poder". Jordana levou a melhor e garantiu uma vantagem estratégica na reta final do reality.

Como funcionou a dinâmica?

Os participantes precisaram escolher um sonho, o doce popular de padarias, sendo que apenas um deles estava premiado. O público definiu que o de Caramelo seria o "Sonho do Poder".

Jordana, a penúltima a escolher, encontrou o doce correto e garantiu o direito de indicar um brother diretamente ao Paredão, mas só será informada da vantagem durante a formação da berlinda.

Veja qual doce cada participante escolheu:

  • Ana Paula - Mirtilo
  • Boneco - Creme
  • Gabriela - Morango
  • Jordana - Caramelo
  • Juliano Floss - Pistache
  • Milena - Brigadeiro

O que vem a seguir

A programação do reality continua ainda neste domingo. Após o Fantástico, às 23h10, o público acompanha a Prova do Líder, seguida pela formação de mais um Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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