BBB 26: veja quem venceu o 'Sonho do Poder' e indicará alguém ao Paredão

Sister garantiu o direito de indicar alguém ao Paredão na dinâmica 'Sonho do Poder' (Reprodução / TV Globo)
Colaboradora
Publicado em 12 de abril de 2026 às 18h38.
Última atualização em 12 de abril de 2026 às 18h39.
Logo após a eliminação de Marciele no BBB 26, o programa seguiu o "modo turbo" e já realizou a dinâmica "Sonho do Poder". Jordana levou a melhor e garantiu uma vantagem estratégica na reta final do reality.
Os participantes precisaram escolher um sonho, o doce popular de padarias, sendo que apenas um deles estava premiado. O público definiu que o de Caramelo seria o "Sonho do Poder".
Jordana, a penúltima a escolher, encontrou o doce correto e garantiu o direito de indicar um brother diretamente ao Paredão, mas só será informada da vantagem durante a formação da berlinda.
A programação do reality continua ainda neste domingo. Após o Fantástico, às 23h10, o público acompanha a Prova do Líder, seguida pela formação de mais um Paredão.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.