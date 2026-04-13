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Juliano ou Gabriela? Enquetes apontam quem deve sair neste Paredão

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência no BBB 26; confira a parcial

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12h12.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 12h13.

O 16º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.

Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano, após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".

O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento deste Paredão, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que a mais provável de sair da terça-feira é Gabriela.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 17,23% x Gabriela 51,80% x Juliano Floss 30,97%
  • YouTube: Ana Paula Renault 9,39% x Gabriela 54,30% x Juliano Floss 37,75%
  • X: Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 66,31% x Juliano Floss 29,65%
  • Instagram: Ana Paula Renault 3,63% x Gabriela 71,63% x Juliano Floss 24,75%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,68% x Gabriela 64,08% x Juliano Floss 30,38%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 60,40%, seguida por Juliano, com 30,56%, e Ana Paula, com 9,15%.

O levantamento soma 4.242.051 de votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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