Juliano ou Gabriela? Enquetes apontam quem deve sair neste Paredão

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de abril de 2026 às 12h12.
Última atualização em 13 de abril de 2026 às 12h13.
O 16º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.
Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano, após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".
O primeiro levantamento deste Paredão, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que a mais provável de sair da terça-feira é Gabriela.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 60,40%, seguida por Juliano, com 30,56%, e Ana Paula, com 9,15%.
O levantamento soma 4.242.051 de votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.