Juliano ou Gabriela? Enquetes apontam quem deve sair neste Paredão

O 16º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.

Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano, após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".

O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento deste Paredão, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que a mais provável de sair da terça-feira é Gabriela.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 17,23% x Gabriela 51,80 % x Juliano Floss 30,97%

(voto da torcida): Ana Paula Renault 17,23% x % x Juliano Floss 30,97% YouTube: Ana Paula Renault 9,39% x Gabriela 54,30 % x Juliano Floss 37,75%

Ana Paula Renault 9,39% x % x Juliano Floss 37,75% X : Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 66,31 % x Juliano Floss 29,65%

: Ana Paula Renault 4,04% x % x Juliano Floss 29,65% Instagram: Ana Paula Renault 3,63% x Gabriela 71,63 % x Juliano Floss 24,75%

Ana Paula Renault 3,63% x % x Juliano Floss 24,75% Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,68% x Gabriela 64,08% x Juliano Floss 30,38%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 60,40%, seguida por Juliano, com 30,56%, e Ana Paula, com 9,15%.

O levantamento soma 4.242.051 de votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.