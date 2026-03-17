BBB 26: quais participantes ainda não foram ao Paredão?

Mesmo após várias semanas de confinamento, quatro participantes do BBB 26 ainda não passaram pela experiência de disputar um Paredão.

Até o momento, Gabriela, Marciele, Jonas Sulzbach e Juliano Floss seguem no jogo sem enfrentar a votação popular.

Como cada um fugiu do Paredão?

Gabriela entrou no programa após resistir no Quarto Branco. Desde então, esteve envolvida em desentendimentos com participantes como Babu Santana e Leandro Boneco. Também gerou surpresa ao indicar Alberto Cowboy para o Castigo do Monstro, mesmo sendo considerado aliado. Apesar dos conflitos, recebeu poucos votos até agora.

Marciele, do grupo Pipoca, garantiu vaga no programa ao vencer a Casa de Vidro. Em uma formação de Paredão falso, chegou a ser a mais votada, mas escapou ao vencer a prova Bate e Volta. Recentemente, se envolveu em discussões após ficar de fora de uma Prova do Líder.

Jonas Sulzbach, participante do BBB 12, acumula destaque nas provas. Nesta edição, já conquistou quatro vitórias na Prova do Líder. Em uma dinâmica recente, chegou a ser indicado ao Paredão, mas foi salvo por uma vantagem no jogo.

Já Juliano Floss, influenciador digital, é frequentemente lembrado nas votações do Confessionário. Apesar disso, ainda não foi oficialmente indicado ao Paredão. No programa, atendeu ao Big Fone, participou de alianças e esteve envolvido em conflitos dentro da casa.

BBB 26 chega ao 9º Paredão

O Big Brother Brasil 26 tem mais um Paredão formado. Ana Paula, Breno e Leandro (Boneco) estão na berlinda e dependem do voto do público para seguir no reality.

Quem deve sair?

Sites (voto da torcida): Ana Paula 47,19% x Breno 35,18% x Leandro 17,63%

x Breno 35,18% x Leandro 17,63% YouTube: Ana Paula 30,79% x Breno 48,21% x Leandro 20,67%

x Leandro 20,67% X (antigo Twitter): Ana Paula 13,71% x Breno 63,44% x Leandro 22,85%

x Leandro 22,85% Instagram: Ana Paula 15,81% x Breno 55,50% x Leandro 28,69%

x Leandro 28,69% Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.