BBB 26: quem vai sair no paredão hoje? Nova enquete mostra o escolhido do público

O Paredão do Big Brother Brasil 26 segue movimentando as enquetes online. Ana Paula, Breno e Leandro (Boneco) disputam a permanência na casa na eliminação desta terça-feira, 17.

O que dizem as pesquisas?

A última atualização das enquetes, ao meio-dia, mostra o cenário mais recente da votação.

Na média compilada pelo site Votalhada, Breno lidera a rejeição com 54,69% dos votos. Leandro aparece em segundo lugar, com 23,64%, enquanto Ana Paula soma 21,56%.

Em relação à parcial anterior, das 8h, o cenário segue praticamente estável. Breno manteve o mesmo percentual (54,69%), Ana Paula teve leve alta (de 21,46% para 21,56%) e Leandro oscilou levemente para baixo (de 23,75% para 23,64%).

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Voto da torcida (sites): Ana Paula 47,11% x Breno 35,70% x Leandro 17,19%

YouTube (voto único): Ana Paula 30,92% x Breno 48,28% x Leandro 20,45%

Twitter (voto único): Ana Paula 13,71% x Breno 63,42% x Leandro 22,87%

Instagram (voto único): Ana Paula 16,00% x Breno 55,38% x Leandro 28,63%

Média voto único (CPF): Ana Paula 20,21% x Breno 55,69% x Leandro 23,98%

Estimativa Votalhada: Ana Paula 21,56% x Breno 54,69% x Leandro 23,64%

O levantamento reúne 6.519.015 votos no total, considerando diferentes plataformas.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças.

No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras em tempo real.