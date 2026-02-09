BBB 26: para Sarah, Paredão com Babu é melhor cenário; veja o que diz enquete

Sarah Andrade avaliou como positiva a configuração do quarto paredão do BBB 26. Na madrugada desta segunda-feira, 9, a participante afirmou que disputar a permanência ao lado de Babu Santana e Sol Vega representa o cenário mais favorável para ela no jogo.

A análise foi feita em conversa com Alberto Cowboy, Gabriela Saporito e Sol. Segundo Sarah, a união de torcidas entre ela e a aliada aumenta as chances de permanência. “Foi o melhor cenário”, disse a empresária.

A participante também avaliou possíveis consequências no jogo caso Babu seja eliminado. Para ela, a saída do ator pode enfraquecer diretamente seus aliados. “Se ele sair, acho que o grupo lá racha mesmo”, afirmou.

Alberto Cowboy concordou com a leitura e citou nomes que, na avaliação dele, podem perder referência estratégica. “O Juliano Floss vai perder o rumo aqui dentro, Chaiany vai perder o rumo”, disse o participante.

Sarah ampliou a análise e incluiu outros aliados do rival. “Solange perde o rumo, Juliano perde o rumo, Chaiany perde o rumo, porque eles o seguem fielmente”, declarou. Sol Vega acrescentou que percebe confiança do adversário. “Ele tem certeza que ele vai ficar."

“Pensando friamente, sem a emoção… acho que nós duas foi o melhor cenário”, concluiu Sarah.

O que dizem as enquetes

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar entre Babu e Sarah.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 9:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 46,60% x Sarah 47,31% x Sol Vega 6,09%

YouTube: Babu 40,12% x Sarah 41,88% x Sol Vega 18,00%

Twitter: Babu 25,05% x Sarah 62,41% x Sol Vega 12,54%

Babu 25,05% x x Sol Vega 12,54% Instagram : Babu 23,00% x Sarah 69,29% x Sol Vega 7,71%

: Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 32,25% x Sarah 58,87% x Sol Vega 8,88%

Na comparação com a pesquisa anterior, a diferença entre Babu e Sarah diminuiu. Nos dados consolidados anteriores do Votalhada, Sarah aparecia com 64,65%, contra 28,58% de Babu.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.