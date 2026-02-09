Pop

BBB 26: enquete aponta quem deve sair em Paredão de Veteranos

Porcentagens acirram diferença entre dois brothers

BBB 26: Paredão de Veteranos foi formado na noite de domingo. (Montagem EXAME/Reprodução Gshow)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05h28.

O quarto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 8º, Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega foram confirmados na berlinda após Samira se safar no Bate e Volta.

Este é o primeiro Paredão formado totalmente por Veteranos.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 9, apontam uma divergência entre dois brothers.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar entre Babu e Sarah.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 9: 

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites: Babu 36,99% x Sarah 55,08% x Sol Vega 7,93%
  • YouTube: Babu 46,91% x Sarah 46,77% x Sol Vega 6,32%
  • Twitter: Babu 23,56% x Sarah 71,54% x Sol Vega 4,90%
  • Instagram: Babu 23,85% x Sarah 69,15% x Sol Vega 7,00%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 28,58% x Sarah 64,65% x Sol Vega 6,77%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

