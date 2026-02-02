Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Sincerão'

Edição dessa segunda-feira terá Sincerão ao vivo com os emparedados

BBB 26: programa vai ao ar depois da novela Três Graças (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05h27.

O BBB 26 vive um momento de alta intensidade dentro e fora da casa. Com alianças em formação, conflitos ganhando espaço no jogo e dinâmicas que mexem diretamente com a estratégia dos participantes, o reality tem mantido o público atento a cada movimento.

O programa manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Nessa segunda-feira, o BBB está previsto para começar às 22h25.

Sincerão

O tradicional Sincerão está de volta nessa segunda-feira, 26, com uma novidade que promete agitar ainda mais a casa: pela primeira vez, a dinâmica contará com público presente nas arquibancadas durante o momento em que os participantes respondem às perguntas provocativas feitas por Tadeu Schmidt — algo que aumenta a pressão e a tensão entre os confinados.

Os emparedados Ana Paula, Brigido e Leandro estão confirmados na dinâmica, que também deve contar com a líder Maxiane e o Anjo Sarah Andrade.

Veja o momento em que Maxiane indica Ana Paula para o Paredão:

Como votar para eliminar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

