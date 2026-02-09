Big Fone falso? Edilson Capetinha atende ligação e coloca Milena como adversária

Edilson e Milena discutem após ação do Big Fone falso no BBB 26 (Reprodução/Gshow)
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12h29.
Uma ação do Big Fone falso movimentou a manhã desta segunda-feira, 9, no BBB 26 e terminou em uma forte discussão entre Edilson e Milena. Escolhido para atender o telefone, o brother precisou distribuir plaquinhas com adjetivos aos participantes e definiu Milena como sua “adversária” no jogo.
“A arquibancada resolveu entrar no jogo”, ironizou Milena ao receber a placa. Ana Paula Renault também brincou com a situação e comentou que o brother “resolveu entrar no jogo”.
Ao justificar a escolha, Edilson foi direto: “Acha que eu ia dar para quem? Só tem você aqui”, disse. Em seguida, elevou o tom. “Você vai ser minha adversária o resto da vida.”
Questionado sobre os motivos do atrito, Edilson acusou Milena de mentir e de ter atitudes inadequadas dentro da casa. “Ela é mentirosa. Ficou ali reclamando da Chaiany porque ela não pegou. Ela é mal-educada porque não dá bom dia a ninguém”, afirmou.
Milena rebateu imediatamente: “Nunca me deu bom dia, Edilson. Quem é a mentirosa aqui?”, respondeu. O brother insistiu nas críticas e acusou a sister de ser “insensata”, citando um desentendimento envolvendo Jordana.
“Meu Deus, para, você não está falando coisa com coisa”, reagiu Milena. “Um fraco, mentiroso”, disparou a recreadora.
Mesmo após o surgimento de um cronômetro na sala, que encerrou oficialmente a ação, os dois continuaram discutindo. Edilson reforçou as acusações e voltou a chamar Milena de mentirosa e fofoqueira.
“Você é tudo: mentirosa, insensata, mal-educada. Além de tudo ainda é fofoqueira”, afirmou.
Milena ironizou: “Sou leva e traz, é o meu posto, fui eleita”. Edilson questionou: “Não é a mesma coisa que ser fofoqueira?”.
A discussão ganhou tom mais pessoal quando Milena citou o passado esportivo de Edilson. “Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo? Eu nem era nascida. Quando você entrou aqui, nem sabia quem você era”, disse.
Ela ainda o chamou de “arquibancada” e “planta”, enquanto o clima permanecia tenso entre os dois.